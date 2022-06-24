Есть необходимость в объединении усилий для завершения процесса ратификации всеми прикаспийскими государствами

Необходимо довести до конца процесс ратификации по сотрудничеству между прикаспийскими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

"Каспий является очень важным элементом сотрудничества между всеми прикаспийскими странами. Сегодня еще раз было отмечено историческое значение согласования и подписания конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которое было подписано на пятом саммите в 2018 году. С удовлетворением было отмечено, что Россия и Азербайджан уже давно завершили все внутригосударственные процедуры, и ратификация доведена до конца. Считаем, что есть необходимость в объединении усилий с тем, чтобы процесс ратификации со стороны всех прикаспийских государств был доведен до конца", - сказал министр.

Он отметил, что даже неполное завершение процесса ратификации не мешает прикаспийским государствам сотрудничать и прорабатывать документы, регулирующие взаимодействие на Каспии по ряду других направлений.

"Мы уже имеем хороший пример - завершение работы и принятие ряда нормативных документов. Был отмечен также высокий уровень проработки и подготовки к шестому саммиту, который пройдет на следующей неделе в Туркменистане", - сказал министр.

Байрамов добавил, что Азербайджан нацелен на последовательное плодотворное сотрудничество с российскими партнерами во имя процветания двух стран и народов.