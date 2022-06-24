Байрамов на переговорах с главой представительства МККК в Азербайджане

24 июня 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр по случаю завершения ее миссии в стране, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность проектов, реализуемых МККК в стране, отметив деятельность Ариан Бауэр в этом направлении. Он добавил, что Ариан Бауэр работала на посту главы представительства МККК в особо важный период для страны, период Отечественной войны, поблагодарил ее за плодотворную работу в Азербайджане в постконфликтный период и пожелал успехов в будущей работе.

Также глава МИД пожелал успехов в работе новому руководителю представительства МККК в Азербайджане Драгане Кожич. Министр проинформировал нового представителя о текущей ситуации в регионе, последствиях минной угрозы в постконфликтный период, о том, что до сих пор неизвестна судьба около 4000 соотечественников, пропавших без вести в первую Карабахскую войну, и о других вопросах. Он подчеркнул, что Азербайджан полон решимости в вопросе обеспечения мира и прогресса в регионе.

Ариан Бауэр выразила благодарность за политическую поддержку, оказанную ей в период деятельности в стране и проинформировала о деятельности МККК в Азербайджане по многим направлениям.

В свою очередь Драгана Кожич сказала, что приложит все усилия для успешного продолжения деятельности МККК в Азербайджане.

Стороны выразили уверенность, что отношения взаимного доверия и открытого диалога между Азербайджаном и МККК будут продолжаться и впредь.