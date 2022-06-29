https://news.day.az/politics/1474818.html В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям с Венесуэлой
В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям с Венесуэлой
В Милли Меджлисе (парламент) создана рабочая группа по межпарламентским связям с Венесуэлой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на заседании Милли Меджлиса 29 июня были внесены изменения в проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Согласно изменениям, создана рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Венесуэла. Ее руководителем назначена депутат Тамам Джафарова.
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