В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям с Венесуэлой

В Милли Меджлисе (парламент) создана рабочая группа по межпарламентским связям с Венесуэлой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на заседании Милли Меджлиса 29 июня были внесены изменения в проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, создана рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Венесуэла. Ее руководителем назначена депутат Тамам Джафарова.