The Guardian: Израиль готовится к пятым выборам менее чем за четыре года

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The Guardian

В Израиле предстоят пятые выборы менее чем за четыре года после утверждения законопроекта о роспуске парламента, последовавшего за распадом недолговечного коалиционного правительства, которое объединилось, чтобы сместить с поста премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Во вторник члены Кнессета единогласно проголосовали за законопроект, и в полночь в среду он должен быть окончательно утвержден в качестве закона.

Министр иностранных дел Яир Лапид сменит премьер-министра Нафтали Беннета на посту временного лидера в соответствии с существующим соглашением о разделении полномочий, а выборы, как ожидается, состоятся в конце октября, после нескольких крупных еврейских праздников.

На прошлой неделе Беннетт объявил, что попытки стабилизировать его раздробленное правительство "исчерпаны", что, по-видимому, было попыткой упредить оппозицию во главе с Нетаньяху, которая неоднократно угрожала вотумом недоверия.

Лапид и Беннетт положили конец рекордному правлению Нетаньяху год назад, сформировав редкий альянс правых, левых и арабских партий, которые преодолели значительные идеологические разногласия, чтобы сместить его, но коалиция пошатнулась на фоне междоусобиц и дезертирства, которые парализовали ее способность принимать законы.

Идеологические разногласия с самого начала мешали коалиции, а последней каплей стала неспособность договориться о расширении правовой защиты израильских поселенцев, живущих на оккупированном Западном берегу.

Охваченный скандалом бывший премьер-министр надеется избраться на шестой срок, несмотря на то, что его судят за коррупцию по обвинениям, которые он отрицает.

Израильская коалиция и оппозиция спорили о сроках принятия законопроекта о роспуске с прошлой недели: правительство хотело быстрого утверждения закона, в то время как Нетаньяху и его союзники требовали больше времени для переговоров о формировании нового правительства из нынешнего состава парламента, что позволило бы избежать новых выборов.

Готовность оппозиции распустить парламент говорит о том, что усилия Нетаньяху по формированию нового правительства зашли в тупик.

Хотя его партия Ликуд постоянно лидирует в опросах, все еще маловероятно, что право-религиозный блок, равно как и левоцентристский блок во главе с Лапидом, получат абсолютное большинство. Ликуд теперь сможет работать с другими партиями только в том случае, если пообещает сместить Нетаньяху с поста лидера.

Новые выборы проходят в тот момент, когда Израиль имеет дело с ростом стоимости жизни и эскалацией напряженности в отношениях с Ираном. В период с 2019 по 2021 год в Израиле прошли четыре безрезультатных выборов, которые в основном были референдумами о способности Нетаньяху управлять страной, находясь под судом