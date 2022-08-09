Пашиняну не отделаться от Зангезурского коридора дешевыми трюками

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принадлежит к числу политиков, заявлений которых ждут, чтобы было над чем посмеяться. Всякий раз, делая заявления, Никол выставляет свою страну, ее политику и себя лично в очень неприглядном виде.

Мы уже потеряли счет аргументам, которыми Ереван пытается откреститься от обязательств по строительству Зангезурского коридора. За прошедшее после подписания Трехстороннего заявления время было высказано очень много неразумных и откровенно глупых предложений и предположений. На днях Пашинян добавил к этому "собранию сочинений" еще одно, заявив, что граждане Азербайджана хоть сейчас могут начать ездить в Нахчыван через Армению. Имеются в виду другие маршруты, действовавшие в советские времена. В частности, железнодорожный маршрут, который некогда вел от границы с НАР через Изжеван в Газахский район Азербайджана и оттуда в Россию. Возможно, Пашинян не в курсе, но этот путь так же, как дорога через Мегри, не действует около 35 лет, а на отдельных участках на территории Армении полностью разобран. Судьба армянских железных дорог вообще очень драматична, можно даже всплакнуть, знакомясь с ней по материалам в Сети, в той же Википедии. Если речь идет об автомобильной дороге, то это сотни километров непригодных к международному сообщению и опасных для граждан Азербайджана путей.

Глава Армении ставит себя в глупое положение, заявляя, что армянская сторона, дескать, готова обеспечить безопасность и проезд, просто Азербайджан ни разу к ней еще не обратился...

Это дешевые армянские трюки, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. От границы Нахчыванской Автономной Республики до Западного Зангезура - 45 километров, а нам предлагают ездить в НАР по территории Армении, преодолевая сотни километров, отметил он. Понятно, что обеспечить безопасность на маршруте такой протяженности невозможно, и никто не будет пользоваться таким предложением. Озвучивается оно только для того, чтобы продемонстрировать якобы готовность Армении к компромиссам и использовать подобные "идеи" как отмазку от выполнения обязательств по Зангезурскому коридору, подчеркнул наш собеседник.

Политолог напомнил, что ранее самый короткий путь в Нахчыван пролегал через Мегри. Армения всячески противится восстановлению этого маршрута, хотя именно там размещены российские пограничники, которые должны обеспечить безопасность азербайджанских грузов и пассажиров.

"Они своими фокусами никого обмануть не в состоянии, и рассматривать такие заявления нужно не иначе, как желание уйти от выполнения обязательств, очерченных в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Армяне должны понимать, что единственным итогом их упрямства будет то, что Армения останется в транспортной блокаде, причем, по собственной вине. Кроме того, она столкнется с тем, что режим Лачинского коридора будет ужесточен. Азербайджан возьмет дорогу под свой контроль, либо, как минимум, разделит его с российскими миротворцами. Задача РМК - обеспечивать безопасность, а кому и с чем заезжать на суверенную территорию Азербайджана - это прерогатива Азербайджанского государства", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева