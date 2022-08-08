https://news.day.az/politics/1485475.html Чавушоглу о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне
Чавушоглу о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне создала условия для начала мирного процесса на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на XIII конференции послов в Анкаре.
"И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан никогда не будет одинок", - сказал Чавушоглу.
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