"Убивали неугодных, ввели рабовладельческий строй..."

Автор: Мехти Ахмедзаде

Известный армянский журналист и блогер Роман Багдасарян опубликовал разоблачающие факты о том, как правил в Армении "карабахский клан".

Небезызвестный факт, что практически все деятели преступного клана, в частности, самые яркие его представители Роберт Кочарян и Серж Саргсян - это воры и мошенники без чести и совести. Сколотившие капитал на разграблении оккупированных территорий Азербайджана, они разграбили также Армению и армянскую армию.

Раскрывая подробности преступлений клана, Багдасарян отметил, что фактом является то, что с 1988 года по 2020-ый годы все армяне стали заложниками карабахской мафии, которая ликвидировала сотни "мешающих" чиновников и бизнесменов.

"С 1988 года мы стали заложниками организованной преступности и свидетелями искалеченной молодёжи Карабаха: никто не учит историю, постоянно убивают друг друга, воруют бюджетные деньги и всех проклинают. Именно "карабахский клан" сделал многих парней наркоманами, приучая их в армии к этому. 34 года весь народ отправлял своих сыновей и вместо "спасибо" мы вечно слышим проклятья от этих людей. Украли всё своё золото, природные ресурсы и наше счастье. Ничего хорошего от карабахской мафии народ не увидел за 34 года: только горе и сатанизм. Скажем честно - это чёрная зона, где всех хороших и достойный людей убивают. Это проклятье и карабахская мафия никогда не позволит нам быть счастливыми", - пишет Багдасарян.

По словам армянского блогера, такие как Кочарян и Саргсян разводили в стране сплетни, убивали тех, кто мешал им властвовать, сажали невинных людей в Шушинскую тюрьму и издевались над ними, воровали золото с азербайджанских земель, присваивали деньги из фонда "Айастан" и армянской диаспоры.

"34 года строили дворцы в Карабахе на ворованные деньги, издевались над солдатами, грабили армию, вплоть до продуктов и топлива, захватили лучшие объекты в Армении, посольства и консульства по всему миру, устроили расстрел парламента, не говоря уже о разгонах и бойнях на улице Еревана, продавали наркотики, защищали наркодиллеров", - пишет Багдасарян.

Он также отметил, что "карабахский клан" вел лже-пропаганду о "слабости Азербайджана" и "крутизне Армении".

Конечно же, преступлений на счету всяких кочарянов и саргсянов очень много - сосчитать и перечислить их не хватит времени, да и эта мафия постоянно пытается заметать свои следы. Однако, все прекрасно понимают, что к чему и кто за чем стоит. Багдасарян перечислил лишь то, что "карабахский клан" совершал против армян. Он не упомянул преступления против азербайджанского народа. Среди них геноцид в Ходжалы, выселение азербайджанцев из родных земель, этнические чистки, варварство, экоцид...

Те, кто совершал эти преступления непременно будут наказаны. Как показала 44-дневная война справедливость, рано или поздно, всегда восторжествует.

Напомним, что в июне 2021 года Багдасарян рассказал о том, как армяне на протяжении 30 лет грабили азербайджанские земли.

Как отметил тогда армянский блогер, возле водохранилища в Агдере были огромные запасы золота, которое потом незаконно добывалось и на других рудниках. Всего армяне украли с территорий Азербайджана до 100 тонн драгоценного металла и это все не могло произойти без участия т.н. экс-"президентов" Карабаха.

Кроме того, он разоблачил факт вырубки лесов и кражи древесины, особенно в больших количествах в районе Гадрута. Так, из Гадрутского района была тайно прорыта дорога до города Шуша и незаконный режим хунты, пользуясь этой секретной дорогой, на протяжении 30 лет воровал древесину, перенаправляя ее в Армению.

После того, как Карабах был оккупирован, проживающие здесь армяне начали жить в рабовладельческом строе. В частности, преступники в лице Бако Саакяна, Роберта Кочаряна и Араика Арутюняна запретили людям продавать на прямую скот, который у них имелся - его можно было продать только через посредников (читай преступников - ред.) т.н. "карабахского клана".

"Ситуация у людей стала хуже. Если при Азербайджане они могли свободно продавать, то при Саакяне и других был введен рабовладельческий строй: у тебя забирают скот по фиксированной цене, тебя самого считают скотиной, у тебя нет никаких прав. Все скупалось за копейки и продавалось задорого в Иран. Разница шла в карман", - рассказал блогер.

Багдасарян также подчеркнул, что в отличие от азербайджанцев, которые бережно относятся к своим землям, во время оккупации Карабаха не поливались и не обрабатывались поля: "Это отчетливо было видно со спутника. Речь идет о довоенном времени. Клянчатся деньги у диаспоры, отрываются деньги у Армении. Почему это происходит? Араик Арутюнян и его друзья забрали самые лучшие поля. Поэтому армяне просто плюнули на все и уехали в Россию".