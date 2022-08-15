Незаконное заселение азербайджанских территорий

Автор: Низами Сафаров,

член Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса

Период почти тридцатилетней оккупации международно-признанной территории Азербайджанской Республики, которой был положен конец в результате победоносной 44-дневной Отечественной войны, завершившийся восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны, сопровождался массовым совершением со стороны вооруженных сил Армении и бандформирований сепаратистского режима тяжких международных преступлений. В числе подобных деяний, квалифицируемых в современном международном праве в качестве военных преступлений, находится и незаконное заселение азербайджанских земель в Карабахском регионе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 августа в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района подчеркнул, что люди, незаконно заселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выведены оттуда, поскольку их присутствие является военным преступлением.

В современных условиях депортации, незаконное перемещение населения, заселение оккупированных территорий являются особо тяжкими преступлениями, несовместимыми с основополагающими нормами и принципами международного гуманитарного права. Дело в том, что заселение армянами ранее находившихся под оккупацией территорий Азербайджана было направлено на изменение демографического состава населения, осложнение процессов мирного урегулирования в Карабахском регионе, недопущению возвращения азербайджанцев - внутреннее перемещенных лиц, к местам своего традиционного проживания.

Изменение этнического состава населения на оккупированных территориях решительно осуждается международным сообществом на универсальном уровне. В Заключительном докладе Специального докладчика Комиссии ООН по правам человека (ныне - Совет по правам человека) от 27 июня 1997 г. подчеркивалось, что заселение оккупированных территорий и переселение населения оккупирующего государства является незаконным актом, который ведет к ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности. Кроме того, хорошо известно, что вне зависимости от наличия юридических обязательств сторон вооруженного конфликта, вытекающих из международных договоров, запрет незаконного заселения оккупированных территорий является общепризнанной нормой международного обычного права. Что касается правовой квалификации рассматриваемой проблемы, то следует отметить, что Армения грубо нарушила основополагающие международные договоры, составляющие юридический фундамент международного гуманитарного права.

Прежде всего, надо отметить, что в отношении вооруженного конфликта, ставшего достоянием истории, применялись соответствующие положения т.н. "Женевского права", в основе которого лежат нормы и принципы Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.

Как было заявлено Международным судом в Консультативном заключении о правовых последствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории от 9 июля 2004 года, "Четвертая Женевская конвенция ["О защите гражданского населения во время войны"] применима к любой оккупированной территории в случае вооруженного конфликта, возникающего между двумя или более Высокими Договаривающимися Сторонами". Следует учитывать, что стороны вооруженного конфликта в Карабахском регионе являются участниками Четвертой Женевской конвенции: Азербайджанская Республика присоединилась к этому международно-правовому документу 21 апреля 1993 года, а Армения - 7 июня 1993 года. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Четвертой Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны", "оккупирующая держава не может депортировать или перемещать часть своего гражданского населения на оккупированную ею территорию". Принимая во внимание данную норму, статья 85 (часть 4, пункт "а") Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), принятого на Женевской дипломатической конференции 8 июня 1977 г., предусматривает, что "перемещение оккупирующей державой части ее собственного гражданского населения на оккупируемую ею территорию или депортация или перемещение части населения оккупированной территории в пределах этой территории или за ее пределы в нарушение стать 49 Четвертой Женевской конвенции" рассматриваются как серьезное нарушение настоящего Протокола", то есть данные действия содержат состав военного преступления. Подтверждение этому можно найти и в Статуте Международного уголовного суда, который был принят на Римской дипломатической конференции 17 июля 1998 г. и вступил в силу 1 июля 2002 г. Совершение деяния, предусмотренного статьей 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям (Протокол I) в подпункте "vii" части 2 статьи 8 этого Статута, влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность на международном уровне.

В уже цитировавшемся нами Консультативном заключении о правовых последствиях строительства стены от 9 июля 2004 года было отмечено, что "в пункте 6 статьи 49 Четвертой Женевской конвенции говорится, что "оккупирующая держава не может депортировать или переводить части своего гражданского населения на оккупированную ею территорию". Это положение запрещает не только депортацию или насильственный перевод населения, подобные тем, которые осуществлялись в ходе Второй мировой войны, но и любые меры, принимаемые оккупирующей державой для организации или поощрения переводов групп своего собственного населения на оккупированную территорию".

Преступные действия Армении, проводившей в течение длительного периода времени политику незаконного заселения Карабаха, являющегося неотъемлемой частью территории Азербайджана, являются показателем ее реального отношения к обязательствам, взятым на себя в соответствии с международно-правовыми договорами. Несмотря на присоединение Армении 17 мая 2005 года к Венской конвенции о праве международных договоров, принятой в 1969 году и установление принципа обязательности каждого действующего договора для его участников и его добросовестного исполнения (pacta sunt servanda), что отражено в статье 26 этого документа, как всегда, армянская сторона предпочла нарушить международное право, посягнув на фундаментальные нормы права вооруженных конфликтов. В своем интервью от 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с серьезным посланием, заявив, что армянская сторона не должна "испытывать наше терпение" и обязана покинуть незаконно заселенные территории Азербайджана. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что наше государство, победившее на поле боя и руководствующееся международным правом, в любом случае добьется своих стратегических целей и вернет жителей города Лачин, села Сус и Забуха в родные места в ближайшее время.