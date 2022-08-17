"Армении стоило бы поучиться у Азербайджана"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Во время 44-дневной войны на некоторых российских телеканалах балом правили нерукопожатные проармянские персонажи, которые постоянно пытались распространять лживую армянскую повестку по заказу армянского лобби. Далеко не секрет, что в длинной очереди всевозможных симоньян, коеосаянов, бабаянов и прочих соловьевых, багдасаровых постоянно реанимируются армянские мифы. Среди таких "экспертов" есть и персонаж под именем Сергей Карнаухов, давно записавшийся в ряды сторонников карабахских сепаратистов и террористов, который ранее во всю защищал армянство, но поняв, насколько это неблагодарный народ, начал постепенно то ли прозревать, то ли беситься, ведь в ответ на свою проармянскую позицию, хоть и за деньги, он постоянно видит процветающую в Армении русофобию, о которой мы говорили не раз.

Масло в огненную злобу Карнаухова подлил еще и взрыв, который недавно произошел в ереванском ТЦ "Сурмалу", ведь армяне, как всегда (без логики и доказательств), почему-то обвинили в произошедшем Россию.

Такое вопиющее отношение и лже-обвинение в адрес российских структур, конечно же, вызвало соответсвующую реакцию от РФ. Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения", - отмечается в заявлении.

На фоне этого всего не выдержал и армянофил Карнаухов, опубликовав в своем телеграм-канале пост, где долго возмущался поведению армянства и царящим анти-российским настроениям, которые направлены на наращивание ненависти к России и русским.

"В последнее время даже у патриотической армянской общественности очень много претензий к России. Эти претензии касаются не только российского руководства, но и некоторых общественных деятелей, включая и меня. Мне кажется пришло время прояснить некоторые моменты", - начал горе-"политолог".

По его словам, Россия думает сначала о своих интересах, а уже потом о тех, кто просит их оставить в покое. Далее Карнаухов обвинил официальный Ереван в отсутствии собственной политической субъектности.

"Мне совершенно понятно, почему в Армении хотят найти виноватого, но почему не хотят посмотреть в зеркало?! Сейчас пришло время посмотреть критически на собственную политику", - написал в частности Карнаухов, после чего получил сотни комментариев от разгневанных армян.

Дошло даже до того, что настроенные против России соседи "нашли" некую связь Карнаухова с Азербайджаном, обвинили агента армянского лобби в "икроедстве". Во-первых, Серый нам не нужен, с ним бесполезно иметь дело, так что забирайте и разбирайтесь с ним сами. Во-вторых, армянские телеграм-канализации в ответ устроили широкомасшабную пропанганду бойкотирования, как России, так и Карнаухова. Шквал негативных комментариев от армян был настолько велик, что горе-армянофил обратился к своим модераторам заблокировать всех разбушевашихся и почистить комментарии.

Кстати, далее он заявил, что современной Армении стоило бы взять дипломатию Азербайджана в отношениях с Россией в качестве примера, ведь Баку, в отличие от Еревана, - выверенный и надежный союзник.

Публикации Карнаухова об армянской русофобии вызвали широкий резонанс среди его российских подписчиков. В общей сложности публикации набрали почти 3000 комментариев, где россияне высказали армянам все, что надо было высказать. Таким образом они в очередной раз подтвердили тот факт, что Армения, будучи самым мононациональным государством не только на Южном Кавказе, но и во всей Европе, проявляет нетерпимость в отношении других народов и национальностей.

Как видим, Сергей постоянно наступает на одни и те же грабли. Давно уже пора понять и переоцинить "дружбу" армянства с Россией. Будем надеяться, что Серый постепенно осознает свои ошибки, в частности, пропаганду армянского сепаратизма и позицию, противоречащую официальной позиции Москвы по Карабаху.

Странно, что его слепота длится так долго. Карнаухов годами в упор не замечал то, как в Армении постоянно выжимается все российское - от телеканалов до обучения на русском языке. Хотя учитывая все те грабли, думаем, он продолжит в своем же духе до тех пор пока денюжки от армянского лобби не перестанут капать.

В Армении всегда зашкаливали до космических уровней туркофобия, азербайджанофобия, русофобия, юдофобия. Страна, общество которой больно таким количеством фобий, обречено на погружение в болото проблем. И никто, кроме самой Армении и армянского общества, в этом не виноват. Но интересно, что будет с Карнауховым дальше? Усвоил урок? Какая у него уже это по счету истерика из-за армян? Третья, четвертая?.. Сколько еще Серый будет топать по армянским граблям? Время покажет...