Армяне затравили прозревшего Карнаухова

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские телеграм-канализации, принадлежащие определенным политическим партиям и занимающиеся постоянной пропагандой ревашинстких настроений, периодически проводят голосовые эфиры, куда приглашают агентов армянского лобби. Эти агенты, как правило, преподносят антиазербайджанские тезисы за наворованные деньги армян и пытаются оклеветать нашу страну. Зачастую это никому неизвестные личности, которые представляются в качестве всяких т.н. "экспертов", но переодически проплаченные эфиры посещают и "крупнокалиберные" провокаторы. Однако, администраторы этих самых армянских телеграм-канализаций недавно ударились головой об стену, когда один из таких провокаторов и агентов, а именно Сергей Карнаухов, который недавно начал прозревать ввиду всей царящей в Армении русофобии, высказал им правду об Азербайджане.

Выступающий на пропагандистких шоу Соловьева экс-силовик, а ныне почему-то "политолог" Карнаухов, в ответ на антироссийские настроения в голосовом чате внезапно сорвался и заявил армянам, что Азербайджан самый надежный партнёр России на постсоветском пространстве. По его словам, наша страна обеспечивает стратегический баланс в регионе и является наиболее прогнозируемым партнёром для РФ. Затем разозлившийся Сергей добавил, что в отличие от Республики Армения, Азербайджан более надёжен, и просто резко отключился от эфира.

Как вы догадались, подобного ответа никто среди армян не ожидал, ведь Карнаухов - это агент проверенный не только временем, но и деньгами армянского лобби. Он бесперебойно во вред российским интересам продвигал армянскую дезинформацию, распространял ложь об Азербайджане, но после постоянных русофобских митингов, антироссийских настроений, обвинений и недавней историей с героизацией фашиста Гарегина Нжде в самом сердце Москвы, что-то, видимо, у него в голове кликнуло. Терпение Серого, во-первых, лопнуло, просто потому что, как русскому человеку ему, наверное, неприятно слышать перманентную грязь и безосновательные обвинения, которые постоянно излеваются армянами в адрес России после Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Во-вторых, горе "эксперт", кажется, понял, что такими темпами он далеко в своей карьере пропагандиста не преуспеет - рано или поздно с него кто-то спросит, мол "Серый, ты что творишь?", ибо продвивать-то в эфирах Соловьева и российских государственных телеканалов, по идее, он должен интересы РФ, а не неблагодарных армян.

Удар правдой по лбу оставил админов армянских телеграм-канализаций в шоке, антиазербайджанский эфир был сорван и они принялись в спешке заметать следы, удаляя отовсюду запись с Карнауховым, где он изложил правдивые факты об Азербайджане. Далее, посинев от злости, в армянском сегменте соцсетей началась травля российского пропагандиста - его закидали отборными словами, обвинили в предательстве, продажности, принадлежности к "азербайджанскому пропагандистскому лобби", продвижении "спорных тезисов" и истерика не прекращается по сей день. Был бы это эфир не в Интернете, а допустим, на телевидении, его там, 100%, еще и избили бы.

Кстати, для Сергея это, по сути, третья травля армянами: первая была в сентябре 2021 года, когда сделанная им публикация вызвала волну гнева среди его армянских подписчиков в Телеграм. За указание на русофобию в Армении ему сразу же прилетели обвинения в предвзятости, необъективности, ну и мат. При этом российские пользователи Карнаухова полностью поддержали. Вторая травля произошла, когда он наткнулся на истерику армян, обвинив армянскую диаспору России в героизации фашизма.

На сей раз армян Телеграма всерьез удивило, почему Карнаухов, пользуясь своим правом гражданина РФ, наконец-то выразил не армянские лже-мысли, а правду, причем пророссийскую. Эксперт и политолог из Серого, конечно, некудышный, но невозможно не знать о постоянно развивающихся отношениях Азербайджана и России. Российско-азербайджанские отношения идут вверх, развиваются, причем по всем возможным направлениям. Начиная от экономической, заканчивая социальной, культурной и гуманитарной сферами. На сегодняшний момент мы можем наблюдать довольно эффективные взаимоотношения. Наши страны постоянно обмениваются визитами, причем самого высокого уровня. Кроме визитов глав государств, между нашими странами проходят также визиты чиновников и бизнесменов. Причем серьезный эффект показывают принятия решений на межправительственном уровне. Кроме того, в Азербайджане успешно работают такие российские энергокомпании, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", энергосистемы двух стран функционируют в интегрированном режиме, углубляется кооперация в промышленной сфере. Наша страна, как единственный союзник и партнер РФ на Кавказе, также выступает за мир в регионе, в котором заинтересована и Россия, ибо новая реальность, открытие Зангезурского коридора и разблокировка коммуникаций создают невиданные ранные экономические перспективы для всех стран.

Не знать все это Сергей Карнаухов просто не может, ибо это элементарные и общеизвестные факты, и, как мы видим, он показал свои познания, высказав армянам именно то, что они не хотели слышать. Пускай со злости, но факту получается, что какую бы ложь отныне Серый ни нес против Азербайджана, всегда будет отчетливо понятно, что он врет под давлением или ради денег, так как правда, которую ему нельзя было говорить, уже выскочила у него из зубов и ее больше не скрыть.

Вдобавок, очевидно, что в своем маленьком сознании он медленно начинает видеть свет в конце тоннеля и прозревать, понимая, что поддакивать армянскому лобби означает наносить вред имиджу России, ее политике дружбы и добрососедства. Ну, как минимум, еще и понимает то, что, постоянно говоря армянскую чушь, он скоро просто останется без работы. Напоследок напомним, что это не первая "шоковая терапия" для ярых продажных армянофилов. Сегодня уровень русофобии в Армении достиг такой степени, что даже самые оголтелые подпевалы армянского агитпропа, например Константин Затулин, также начали прозревать и осаживать армян в их антироссийских призывах. Да, их продажная риторика пока не изменилась, но до мозгов начинает постепенно доходить, извилины шевелятся. Скоро, надеемся, вылечатся.