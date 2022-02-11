Агент армянской диаспоры Карнаухов посылает Армению искать помощь на Западе и в НАТО

44-дневная война, завершившаяся капитуляцией Армении и освобождением азербайджанских территорий, расставила все по своим местам, карабахскому конфликту был положен конец, резолюции ООН оказались выполненными благодаря Азербайджану. Однако, данный ход событий до сих пор не дает покоя армянской диаспоре в России, которая настроена на реванш и продолжает распространять череду мифов и лже-пропаганду в отношении нашей страны через российские медиа. В частности, для этого используются продажные т.н. "эксперты", готовые развивать любую армянскую фальсификацию за деньги того самого армянского лобби. О таких нерукопожатных проармянские персонажах, которые постоянно распространяют ложь об Азербайджане, известно было давно и их не раз разоблачали. В длинной очереди всевозможных симоньян, коеосаянов, бабаянов и прочих соловьевых, багдасаровых постоянно реанимируются одни и те же темы. Среди таких "экспертов" часто выделяется Сергей Карнаухов, записавшийся в ряды сторонников карабахских сепаратистов и террористов, который после работы в правохранительных органах не нашел себе лучше занятия, как стать пропагандистом армянских интересов. В принципе, ему немудрено, ибо платит паразитирующее армянское лобби нормально.

Недавно Карнаухов дал интервью армянским СМИ, где в очередной раз нес полнейшую чушь, разглагольствуя об исторических памятниках, миссии ЮНЕСКО, которая собирается посетить Азербайджан и Армению, а также о т.н. "армянских военнопленных". Читая ответы Сергея на заданные армянскими журналистами заранее подготовленные вопросы, можно лишь прийти к выводу, что у него явная переоценка своих умственных способностей, плюс галлюцинации. Горе "эксперт" призвал армянские диаспоры создать движение, внимание, "за освобождение", назначить уполномоченного, который круглосуточно занимался бы вопросом "военнопленных", а также пытаться "оказывать давление на Азербайджан при помощи Запада".

"Кто ведёт расследования фактов незаконного удержания в плену? В какие организации и кто от Армении выходил? Звучал ли этот вопрос на саммите Демократических государств? Сколько писем Армения отправила в ООН, ЕС, США, Францию с просьбой о помощи?" - спрашивал Карнаухов у армян на заказном интервью.

Во-первых, вызывает множество вопросов, почему экс-силовик, ныне "эксперт" и "политолог", выступающий на пропагандистких шоу Соловьева и других, который должен, по идее, продвигать интересы России, занимается антироссийской деятельностью. Будто бы Карнаухов не понимает, что созданная Азербайджаном новая реальность на Южном Кавказе, имеет особый интерес для всех стран региона, в том числе и России, ибо завершение оккупации азербайджанских земель означает открытие всех коммуникаций, что даст возможность всем странам участвовать в новых масштабных экномических проекатах. Почему Сергей призывает Армению идти на Запад, просить помощи у стран НАТО, настроенных против РФ? Зачем он говорит о т.н. "саммите демократии", когда прекрасно знает, что это был антироссийский соберун? Россия в те дни четко дала Армении понять, что среди союзников по ОДКБ она бы не хотела никого видеть на этом саммите. Вопросы риторические, ибо Сергею просто плевать на свою страну - ему лишь жить хорошо хочется. Таких агентов армянской диаспоры необходимо в срочном порядке изолировать от всех российских эфиров, ибо они с каждым днем все больше радикализируются, ставя под удар в первую очередь российские интересы, пытаясь разрушить достигнутый мир.

Во-вторых, нет никаких "армянских военнопленных", удерживаемых Азербайджаном. Всех военнопленных мы давно вернули, а задержанные после трехстороннего заявления армянские диверсанты не являются таковыми. Мало того, несмотря на все провокации, совершаемые Арменией, Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, возвращает армянской стороне ее военнослужащих и это было не раз. Поэтому подобные карнауховские обвинения, предназначенные для ублажения его армянских покровителей, совсем не имеют за собой никакой основы.

Что касается идеи о создании армянами движения "за освобождение", тут комментарии излишни. Это самая глупая мысль, которая когда-либо звучала из уст недоделанного экс-силовика, ибо о каком "освобождении" может идти речь, если эти территории никогда не являлись армянскими. Весь мир прекрасно знает, что это суверенная территория Азербайджана, этому были подтверждением резолюции ООН, которые не выполнялись десятилетиями армянской стороной. Кроме того, все прекрасно видели, как бежали и дезертировали армянские солдаты с поля боя. Они открыто говорили, что не хотят воевать за чужие земли, об этом с возмущением в адрес военно-политического руководства Армении кричали их родители, мол "почему наши дети должны умирать не за Армению". Не является ли все это доказательством того, что Карабах никогда не принадлежал армянам? В армянских солдатах не было видно той искры, которая была, например, у азербайджанских военных, стремящихся в бой ради Родины, не было того чувства патриотизма умереть за свои земли. Они хотели лишь спасти свою шкуру, ведь многих из них обманным путем отправили воевать с Азербайджаном.

Поэтому любые аргументы Карнаухова являются ничем иным, как шизофренией, и в корне неверны. Он столько работал на деньги армянского лобби, что со временем начал верить в ложь, которую говорит, прям как мифотворцы Армении, фальсифицирующие историю, культурное наследие. Такими темпами он скоро будет и фашизм восхвалять, героизировать Нжде. А что? Вполне вероятно, ведь один раз Карнаухов уже пытался нечто подобное вытворить в России - хотел устроить "день памяти" для террориста Монте Мелконяна. Учитывая то, как бывший мент, искусственно вытянутый за уши до уровня "политолога" и полит-провокатора, переодически позволяет себе оскорблять другие народы, скоро и это увидим. Может и фамилию на "-ян" сменит, предавая напоследок свою страну.