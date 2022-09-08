Армения не получит от Баку дополнительное время

Автор: Лейла Таривердиева

Через два месяца мы будем отмечать вторую годовщину Победы. Эти два года были полны дипломатическими победами и военной активностью, преследующей корректирующие цели. Всего за два года на освобожденных территориях произошли огромные изменения, удивляющие мир. Нет лучше пути самоутверждения, чем военная победа и способность к созиданию. Азербайджан показал и то, и другое. Хотя кто-то и ожидал, что Баку будет сидеть и ждать мирного договора и всеобщего одобрения, погрузившись в бесконечные переговоры, и только после этого начнет делать какие-то шаги. А на это могут уйти годы, в течение которых армянство постарается вернуть утраченные позиции.

Да, возможно, так и поступила бы неуверенная в себе страна, но только не Азербайджан. Баку решил совместить приятное с полезным - жестко добиваясь мирного договора, параллельно решать задачи по возрождению разрушенных армянами районов. Мирный договор в любом случае будет подписан, и подписан он будет на условиях победившей стороны. Это понимают и внешние акторы, оставившие надежду чего-то добиться для разбитого агрессора, уговорить Баку или заставить. После трехсторонней встречи в Брюсселе, на которой перед Ереваном вопрос был поставлен ребром, эта реальность стала еще понятнее.

Мы, конечно, не можем знать деталей и подробностей встречи, однако армянская сторона своим поведением после брюссельской встречи дает понять, что получила последнее предупреждение.

Пару дней назад армянские СМИ со ссылкой на достоверные источники сообщили о том, что премьер-министр Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами "Гражданского договора", на которой проинформировал их об итогах брюссельской встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем. И заявил, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном. Именно должен быть. Перед Ереваном поставлены жесткие условия, и дальше вилять уже невозможно. Тем более, что никто больше не обеспечивает тыл.

Сейчас можно только улыбаться, вспоминая, как еще год-полтора назад тот же Пашинян заявлял, что ни о каком мирном договоре речь не идет, если азербайджанская сторона не сделает того-то и того-то. Ереван всерьез надеялся шантажировать Баку этим документом, отсутствие которого, как там считали, создавало видимость продолжения конфликта и "нелегитимности" победы в войне. Ну правда, это было весело. Потребовалось два года, чтобы в Ереване осознали, что, имея дело с таким политиком, как лидер Азербайджана, даже самые хитроумные игры теряют всякий смысл.

Информацию СМИ поначалу посчитали вбросом, но накануне председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности, соратник Пашиняна Андраник Кочарян подтвердил журналистам факт встречи и сказанное премьером. От ответа на вопрос о конкретных сроках он ушел, но дал понять, что работа идет и затягивать ее не в интересах Армении, у нее просто больше нет никаких других вариантов, кроме как подписать мирный договор. "Противник очень хорошо знает, где эффект затягивания времени. Сейчас мы сами оказались в ситуации, в которой у нас нет шансов тянуть время", - с горечью признал сопартиец премьер-министра.

Что правда, то правда. Что бы не имел в виду Кочарян, в Баку действительно всегда знали, что время работает на Азербайджан и очень рационально и эффективно воспользовались этим. В случае же Армении время всегда работало против агрессора. С самого начала. Затягивая переговоры, рассчитывая на внешние силы и новые территории, она потеряла шанс закрепить свои интересы. Лет двадцать назад эти интересы при урегулировании конфликта еще могли быть в какой-то степени учтены. Десять лет назад это уже было большой проблемой. Ну, а сегодня об этом даже нечего говорить. Президент Ильхам Алиев очень искусно и тонко направляет все процессы в нужное Азербайджану русло, и армяне сами не заметили, как оказались в ловушке собственной самоуверенности.

Еще в субботу в Ереване пытались скрыть правду, глава МИД Мирзоян по своей традиции делал несолидные заявления, опровергая Президента Азербайджана, который заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore, что мирный договор будет подписан на основе пяти принципов, предложенных Баку и принятых Николом Пашиняном. Эти пять принципов, напомним, включают признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силой, делимитацию границ и открытие коммуникаций.

"Ситуация в нашем регионе развивается в мирном направлении, я надеюсь на это. Я прибыл в Италию из Брюсселя. Там состоялась наша трехсторонняя встреча с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. Это предложение мы выдвинули, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении. Для того, чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года. Считаю это одним из наиболее важных итогов встречи. Конечно, многое будет зависеть от хода мирных переговоров, какими будут временные рамки и содержание. Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то, думаю, это реально. Мы выдвинули пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их", - сказал глава государства.

Примечательно, что Никол Пашинян опровергать ничего не стал и вперед был выпущен Арарат Мирзоян, и так уже не раз позорившийся своими заявлениями. Одной глупостью больше - не заметит ни он, ни публика. Согласно Мирзояну, ни на что такое армяне не соглашались, а продолжают настаивать на собственных пяти принципах, подразумевающих превращение Карабаха в стержень мирного договора.

Наверняка, и сам Миирзоян не верил в то, что говорил. Просто было необходимо ответить Баку, чтобы успокоить раздраженные "сговорчивостью" Еревана круги. Между тем, ни у кого не может быть никаких сомнений, что мирный договор будет подписан на основе только тех принципов, которые выдвинул Баку. Или не будет подписан вообще. Что ждет в этом случае наших соседей? Армения, отказавшись от признания территориальной целостности Азербайджана (что является главной проблемой для националистов и опасающегося их Пашиняна), отрезает себя от всех потенциальных возможностей развития, милостиво и очень гуманно открытых для нее азербайджанской стороной после 44-дневной войны. Дверцы ловушки, в которой оказался агрессор, захлопнутся навсегда. Не думают же армяне, что Баку будет вести с ними переговоры еще тридцать лет. Если у кого-то есть сомнения, пусть прослушают последние заявления Президента Ильхама Алиева и осознают, что Азербайджан не намерен давать Армении дополнительное время.

Два года - это достаточный срок для того, чтобы, наконец, завершить карабахскую эпопею и дать региону гарантированный договором мир. Неподписание договора не подарит армянской стороне время на укрепление и подтягивание сил, как надеются неразумные. Андраник Кочарян очень точно указал на отсутствие у армян каких-либо шансов тянуть с подписанием документа дальше. Заключения окончательного мира требуют от Еревана даже те, кто когда-то попустительствовал его преступлениям. Все изменилось, мир изменился, и в этом изменившемся мире больше нет места армянским интересам.