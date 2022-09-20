В Нью-Йорке состоялась встреча Джейхуна Байрамова с Энтони Блинкеном и Араратом Мирзояном

19 сентября в Нью-Йорке, в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и главы МИД Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов довел до внимания позицию Азербайджана об обеспечении мира в регионе в постконфликтный период и необходимых шагах в этом направлении.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что 12-14 сентября Армения, осуществляя диверсии и нападения на Азербайджан, спровоцировала столкновения, а также факт нарушения Арменией достигнутого в течение нескольких часов предварительного соглашения о прекращении огня, что привело к дополнительным потерям. Министр отметил, что Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе как сторона, проводящая в регионе широкомасштабные восстановительные работы и размещающая там бывших вынужденных переселенцев.

Министр напомнил, что Баку, несмотря на тяжелые последствия оккупации международно-признанных территорий Азербайджана в течение 30 лет, выдвинул предложение о подписании мирного договора сразу после 44-дневной Отечественной войны и последовательно выступает с инициативами в этом направлении. Он отметил, что, несмотря на усилия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, открытию коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также в гуманитарном направлении, Армения препятствует процессам, грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений.

Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул готовность лидеров к срочным переговорам по обеспечению устойчивого мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и результатами брюссельской встречи.