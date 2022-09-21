В парламенте Азербайджана обсудят ущерб гражданам Азербайджана в связи с действиями армянских ВС

Будут проведены специальные слушания о поднятии вопроса об ущербе, причиненном вооруженными силами Армении гражданам Азербайджана, в международных инстанциях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Было отмечено, что в парламенте пройдут специальные слушания по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении, и возмещению причиненного Азербайджану ущерба на основании соответствующих исков в международных инстанциях.