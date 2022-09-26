https://news.day.az/politics/1498446.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
В ходе операций по разминированию 19-24 сентября в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных и 144 противотанковые мины, а также 267 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 457 гектаров, говорится в сообщении.
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