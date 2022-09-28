Как и в сентябре 2020-го, Азербайджан сегодня противостоит армянскому фашизму

Сегодня Азербайджан, как и два года назад, сталкивается с постоянными нарушениями прекращения огня со стороны Армении. До сих пор в зоне временной ответственности российских миротворцев остаются незаконные армянские вооруженные формирования, которые могут в любой момент направить это оружие против мирного населения Азербайджана и выполнить приказ тех, кто их вооружил и до сих пор мешает их разоружению.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Каждое историческое событие в судьбе народа и государства должно созреть. Если вернемся к событиям кануна Второй карабахской войны, то увидим, что ситуация на линии фронта была угрожающей. В том плане, что армянская сторона говорила о новых землях, постоянно грозила Азербайджану и предупреждала, что если мы что-то попытаемся сделать, они, мол, в состоянии и готовы захватить новые территории. Даже назывались направления развития новой агрессии - Гянджа, Мингячевир и так далее. Приплюсуем пьяные пляски Пашиняна в Шуше, планы о переводе столицы сепаратистов в оккупированную в тот период Шушу. Все это говорило о том, что армяне открыто и беспардонно говорили о том, какими планами живут.

Войне предшествовали и товузские события, после которых резко увеличилось число обращений к Президенту страны Ильхаму Алиеву, в которых граждане заявляли, что больше не хотят терпеть оккупацию своих территорий и пребывать в статусе проигравшей стороны. На тот момент Азербайджанская армия была полностью готова к выполнению любого приказа Верховного главнокомандующего, народ и Вооруженные силы сплотились вокруг скорейшего разрешения этой большой проблемы.

Немаловажна также готовность Верховного главнокомандующего взять на себя всю ответственность по освобождению оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности страны. Президент Ильхам Алиев незадолго до войны неоднократно повторял, что Азербайджанская армия готова к разгрому оккупантов и восстановлению территориальной целостности республики. Народ же был готов поддержать Верховного главнокомандующего, и все общество, независимо от взглядов и убеждений, сплотилось в единый кулак. Это особенно ясно было видно после товузских событий, на фоне беспардонных угроз со стороны противника.

Помимо укрепления армии, Президент Ильхам Алиев объявил также наступление на дипломатическом фронте. Глава государства проявил огромную волю и мудрость как руководитель. Без победы дипломатии говорить о победе во Второй карабахской войне было бы невозможно. Вспомним, сколько и с каких сторон нас предупреждали, что военного решения у карабахского конфликта нет. Многие хотели, чтобы мы забыли о том, что было, чтобы пошли на компромиссы. Но воля народа, мудрость азербайджанского лидера смогли сделать так, чтобы этот плод созрел тогда, когда настал нужный момент. Неслучайно Президент Ильхам Алиев говорил о том, что знает, что, как и когда нужно делать. Первую победу одержал Президент на дипломатическом поле, а затем армия сказала свое слово. Народ же проявил полное единство, и все вместе это стало залогом победы.

Кульминацией предварявших 44-дневную войну процессов был приказ о начале контрнаступления в ответ на масштабную провокацию ВС Армении 27 сентября 2020 года. Глава государства верил, что Азербайджанская армия и народ сумеют выполнить эту задачу и выйдут из войны с победой.

Контрнаступление постепенно превратилось в наступление. Как и говорил глава государства после апрельских событий 2016 года, Азербайджан за короткий срок разгромил оккупационные силы противника, который тридцать лет держал наши земли под оккупацией и строил оборону. Армяне настолько увлеклись сочинением мифов о своей непобедимости, что сами начали в это верить и смотрели на себя влюбленными глазами.

Если проводить параллели сегодняшней ситуации с ситуацией накануне Второй карабахской войны, приходится признать, что они есть. Конечно, сегодня нет никакой линии соприкосновенности, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, и суверенные права страны наши военнослужащие теперь защищают на государственной границе. Но угрозы сохраняются.

Противник, как и два года назад, не отказался от агрессивных вылазок, живет реваншистскими идеями, продолжает оставаться инструментом в руках тех сил и группировок, которые не давали нам освободить наши земли и всячески поддерживали армян в их оккупационной политике. Тех сил, которые хотят держать под напряжением регион и тормозить его развитие, которые использовали оккупированные Арменией территории для осуществления преступной деятельности - наркотрафика, подготовки террористов и так далее.

Сегодня Азербайджан, как и два года назад, сталкивается с постоянными нарушениями прекращения огня со стороны Армении. До сих пор в зоне временной ответственности российских миротворцев остаются незаконные армянские вооруженные формирования, которые могут в любой момент направить это оружие против мирного населения Азербайджана и выполнить приказ тех, кто их вооружил и до сих пор мешает их разоружению.

Одним словом, несмотря на то, что прошло два года, параллелей очень много.

Мы, как любая нормальная страна мира, хотим мира. Мы освободили свои земли и теперь занимаемся созиданием - восстанавливаем освобожденные земли, проводим разминирование. К сожалению, заложенные армянами мины еще много лет будут давать о себе знать.

Освободив наши земли, мы показали всему миру последствия оккупации - истинное лицо армянского фашизма. Но, несмотря ни на что, существующие в мире двойные стандарты подпитывают армянский фашизм. Как и до 44-дневной войны, Армения продолжает поддерживаться извне. Вспомним хотя бы о недавнем визите в Армению спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и ее неоднозначных заявлениях. Далее, Франция поддерживает армянскую сторону, и это известный факт. Правда, все это подается от имени диаспоры, но, на мой взгляд, это только прикрытие.

Кто бы не приходил к руководству Армении, ни один из них не был хозяином своего слова. Как и два года назад, Пашинян говорит об одном, а на деле демонстрирует другое.

Так что параллелей много, но самое главное - теперь они касаются уже не территорий Азербайджана, а границы с Арменией. Армянская сторона нагнетает сегодня обстановку на этом направлении, однако наша армия готова дать отпор, как она это сделала во время эскалации 12-14 сентября. Мы дали понять агрессору, что в случае новых провокаций будем наказывать реваншистов уже на их территории.