Хикмет Гаджиев обсудил вопросы безопасности с замминистра обороны США

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калем, передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Согласно информации, на встрече обсуждались двусторонние связи сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы региональной безопасности.