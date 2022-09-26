https://news.day.az/politics/1498553.html Хикмет Гаджиев обсудил вопросы безопасности с замминистра обороны США
Хикмет Гаджиев обсудил вопросы безопасности с замминистра обороны США
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калем, передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США.
Согласно информации, на встрече обсуждались двусторонние связи сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы региональной безопасности.
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