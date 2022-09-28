Ларс вынес приговор Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Зима близко. Это словосочетание, ставшее расхожим после выхода первой серии "Игры престолов", употребляется, когда хотят сказать о приближении серьезных и неминуемых проблем. Зима действительно близко - завершается сентябрь, а к концу октября в горы Большого Кавказа уже приходят морозы и покидают эти края только в мае. И это большая проблема для таких стран, как Армения, не имеющих - по собственной вине - выходов в большой мир и полностью зависящих от сезона года и прогноза погоды.

Контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс (Крестовый перевал) на грузино-российской границе - единственный путь для Армении, ее грузов и транспортных средств. Никаких других дорог у нее нет. Границы с Турцией и Азербайджаном до сих пор закрыты, граница с Ираном бессмысленна с точки зрения международной торговли, потому что главным торговым партнером Армении, на долю которого приходится почти 33 процента внешнеторгового оборота, является Россия. Для сравнения - на Иран приходится только 6 процентов.

КПП Верхний Ларс почти девять месяцев в году является героем новостных лент из-за тревожных сообщений о заносах, обвалах и лавинах и вытекающих из этого многокилометровых пробках на подъездах к границе. В этот раз о нем начали писать гораздо раньше. Уже несколько дней как к Верхнему Ларсу выстроились бесконечные очереди личных транспортных средств, а не фур, как обычно. Из-за мобилизации в России граждане РФ пытаются выехать в соседние страны, в том числе в Грузию. Это, конечно, не проблема Армении, однако возникшая пробка полностью затормозила транзит грузовых караванов, движущихся из Армении в Россию и обратно. Пока что виной этому не метели, но до разгула стихии осталось совсем немного, и у армянской стороны почти нет времени на размышления.

А подумать есть о чем. Уже два года, как Армения получила возможность не зависеть от стихии и наладить нормальное транспортное сообщение со своим главным торговым партнером удобным, надежным и открытым круглый год путем - через Азербайджан. Итоги 44-дневной войны и добрая воля Баку дали ей такую возможность. Но она так ею и не воспользовалась. Сегодня, рассчитывая, что хотя бы половина проезжающих Крестовый перевал затем устремится в Армению, армянские медиа пытаются искать в происходящем некие плюсы. Мол, в Армению потекут деньги россиян, наконец-то, будет кому работать и так далее. При этом все стараются не упоминать о том, что эти несерьезные прогнозы неспособны заглушить другие, очень тревожные сигналы, касающиеся реальной экономики.

Не нужно даже ждать зимы. В июне этого года Верхний Ларс был закрыт на длительное время из-за обвала дороги. За это время перепортилась ожидающая вывоза в РФ армянская сельхозпродукция. То же происходит сейчас. Нет лавин и селей, но фуры с так сказать дарами армянской земли простаивают в многодневных очередях, теряя качество товара. Какие в этом могут быть плюсы? Непонятно.

Следует подчеркнуть, что у России и Грузии, также пользующихся данным КПП, подобных проблем не возникает, потому что обе страны имеют альтернативу в виде автомобильных и железных дорог Азербайджана. В случае проблем в Ларсе грузинские и российские грузы перенаправляются на азербайджанский маршрут. Да, он гораздо протяженнее дороги через Крестовый перевал, но если учесть недели простоя и замерзания в очередях, эта тысяча километров превращается в ничто. Во время июньского простоя грузинской дороги образовалась очередь длиной в 100 километров и грузовики начинали останавливаться полицией задолго до Степанцминды и помещаться на специальные стоянки для дальнейшего постановления в очередь. Многим пришлось простаивать на стоянках до двух недель. Не случайно посольство Беларуси в Грузии рекомендовало в те дни белорусским перевозчикам воспользоваться дорогой через Азербайджан.

Проблема Верхнего Ларса - это проблема не только погоды. Это в не меньшей степени проблема политики. Серьезные проблемы с региональным транзитом возникли после начала карабахского конфликта. События 2008 года в Грузии еще более усугубили ситуацию, так как грузинская сторона закрыла сообщение через сепаратистские регионы. А это - большая потеря, так как через Абхазию проходит железная дорога. За прошедшие годы Ереван и Москва неоднократно строили планы как склонить Тбилиси к открытию железнодорожного сообщения через сепаратистский регион. Однако грузины пока держатся.

Армения, как самая заинтересованная в грузинском транзите, но нищая страна, может только строить прожекты. Ее реальное же участие в реализации таких идей, как создание нового КПП, расширение дороги или пробивание тоннеля сквозь гору, остается нулевым.

Походная кухня и палатка, развернутые для армянских перевозчиков во время очередного ЧП

Обрушение дороги на границе Грузии и России после проливных дождей

Очереди из россиян на российско-грузинской границе

Обычная картина на дороге Грузия-Россия в зимний период

Грузия планирует в 2024 году завершить проект самого сложного и опасного участка автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Дорогу планировалось завершить в 2022 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сместились. Намечается сдать дорогу протяженностью 22,7 километра, в том числе 10-километровый тоннель под Крестовым перевалом через два года. Мы желаем нашим грузинским соседям успеха в завершении проекта, армянскую сторону предупредим, что еще два года изоляции Армения может не пережить. Ее проблемы могут решиться гораздо быстрее, будь у ее руководителей и политиков ум и болей они реально так за армянский народ, как утверждают.

Помнится, пару лет назад в Армении рассматривали еще один вариант обхода Ларса - по Черному морю. Какому-то умнику пришло в голову, что свои абрикосы армяне могут экспортировать на паромах из грузинского Поти в черноморские порты России. В данном случае устранялась угроза лавин и обвалов, зато выяснилось, что фрахт парома обойдется намного дороже сухопутных перевозок. Тем не менее, армянская сторона все же решила в пику своим обязательствам по открытию коммуникаций по Трехстороннему заявлению от 10 ноября, запустить этот проект. Начались переговоры с голландской компанией APM Terminals Poti, с середины июня уже должен был отправиться первый паром с армянскими грузами, но армянам опять не повезло. Голландцы ввели санкции против России из-за Украины. Сколько теперь ждать армянским персикам? Похоже, что проект застопорился на неопределенный срок.

Таким образом, по состоянию на конец сентября никаких подвижек в поисках Арменией альтернативы Верхнему Ларсу нет. Наверное, это потому, что ищут армяне не там.

И снова, как и все эти два года, перед Арменией встает дилемма - начать решать вопрос Зангезурского коридора и других коммуникаций с Азербайджаном, либо дожидаться в стокилометровых очередях, пока растает снег, сойдет лавина, восстановится дорога или прекратится поток россиян к Крестовому перевалу. Все эти варианты ненадежны. Единственная возможность, повторим, это идти на мир и договоренности с Азербайджаном. В нашей стране тоже есть трудные перевалы, но межгосударственные дороги идут удобным и безопасным маршрутом. Азербайджан - это страна, открывающая перед поверженным и жалким в своем упрямстве соседом большие возможности, которые не потребуют от него даже затрат. Стоит вспомнить, что азербайджанская сторона, построив альтернативу Лачинской дороге, предложила проложить участок пути и на армянской территории. Армяне, конечно, отказались.

Не будем строить из себя альтруистов - в открытии коммуникаций заинтересованы и мы. Однако мы можем спокойно обойтись без армянского транзита, как прекрасно обходились без него все эти годы. Ситуация же в Армении диктует ей прекратить упорствовать и лихорадочно искать альтернативы. Альтернативы стабильному, удобному и незатратному транзиту через Азербайджан у нее нет и не будет.