Урсула фон дер Ляйен о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым: Азербайджан помог нам в сложный момент

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) может покрыть все потребление газа в Болгарии, и это отличная новость в очень трудные времена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в субботу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на церемонии коммерческого запуска IGB в Софии.

"Благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму. Мы очень много работали в прошлом месяце, чтобы достичь этой цели. Первым шагом стала диверсификация от российского газа в пользу других надежных поставщиков. Президент Ильхам Алиев помог нам в сложный момент, с этой целью я совершила визит в Азербайджан в июле, а также посетила Норвегию, США, Алжир и многие другие страны, которые помогли нам в этот критический момент", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что проект газового интерконнектора между Болгарией и Грецией находился на рассмотрении более 10 лет.

"Потребовалось много решимости, чтобы достичь цели. ЕС с самого первого дня поддержал этот проект как политически, так и финансово. Я бы сказала, что сегодня начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. Раньше Болгария получала 80 процентов своего газа из России. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и энергетической безопасности Европы. А это означает освобождение от зависимости от российского газа", - добавила она.