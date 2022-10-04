Российский миллиардер купил "должность" в Карабахе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В известном кинофильме "День сурка" есть момент, когда главный герой приходит к учительнице музыки, желая научиться играть на пианино. Узнав, что у той урок с другой ученицей, он делает предложение, от которого нельзя отказаться: "Я дам вам тысячу долларов". И через минуту ученица вылетает за дверь.

Российский миллиардер Рубен Варданян, отказавшийся от российского гражданства и переехавший в Карабах, купил себе должность в зоне временно ответственности РМК, где пока что продолжает свои игры сепаратистский кружок Араика Арутюняна. Богатство Варданяна лишило должности забавного Артака Бегларяна, который всего год успел понаслаждаться властью. Потирая пухлые ручонки от предчувствия денежного потока, Араик выпроводил Бегларяна и посадил на стул "госминистра" российского миллиардера. Тот с удовольствием присел. Варданян, если верить обещаниям Араика, будет обладать просто бескрайними полномочиями по принятию решений. Глава сепаратистов, по всему видно, рассчитывает, что Варданяну будет делиться. К тому же россиянину будет легче договариваться с российскими миротворцами и ограждать незаконные вооруженные формирования от зачисток с азербайджанской стороны. Самому Арутюняну это не удается. Он ведь никто, пустое место, сепаратист и военный преступник, объявленный в розыск. Конечно, какой-никакой капитал за годы "президентства" скопить успел, но разве сравнить...

Можно только догадываться, что там случилось с Варданяном в России, если он вдруг решил опуститься на такое дно. Быть "госминистром" в Ханкенди - это гораздо более низкий статус, чем быть бездомным где-нибудь в Конго (самая бедная страна мира). Правда, не будем упускать из виду тот факт, что российский миллиардер - армянин по происхождению, это многое даст при постановке диагноза.

Вот только давайте не будем о патриотизме. Незадолго до неожиданного переезда Варданян клялся в любви и верности России, убеждал, что никогда ее не покинет. Правда, предавать в самый трудный момент - для армянства что семечки щелкать. Возможно, что крыса просто решила сбежать с терпящего бедствие корабля.

В Армению не побежал, потому что там ему ничего не светило, а вот в Карабахе, да еще под защитой миротворцев можно развернуться. Что тут непонятного? Ну, устал миллиардер быть просто... как там у Пушкина, столбовою дворянкой и теперь хочет стать вольною царицей. Дальше идет владычица морская, но этот стул пока занят объемной пятой точкой Араика. Однако, как предполагают многие, Варданяна больше интересует кресло, занятое менее объемной пятой точкой Пашиняна. Он не может не понимать, что у сепаратистского кружка будущего нет, и отобранный у Бегларяна нелегитимный пост это, скорее всего, трамплин к власти в Армении.

Не будем поздравлять Варданяна с должностью. Просто напомним ему еще раз, что он находится на международно признанной территории Азербайджана. Пока что этот небольшой участок его территории защищен от азербайджанского законодательства так называемым миротворческим кордоном, но часы тикают, и если Варданян заседится в Карабахе, то через три года отправится под суд. Однако это не значит, что в течение этого срока он может чувствовать себя в полной безопасности. Примкнув к сепаратистам, он автоматически превратился в легитимную цель для азербайджанской стороны. И должен не забывать, что нигде на территории Азербайджана, даже в зоне действия РМК, он не может чувствовать себя в безопасности.

Это не угроза, а просто предупреждение.