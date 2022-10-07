Созидательный опыт Азербайджана нужен всему миру

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан уже доказал всем, что страна умеет и воевать, и созидать. Два года назад Азербайджанская армия положила конец многолетней армянской оккупации. А сегодня весь мир следит за возрождением разрушенных оккупантами до основания городов и сел Карабахского региона и Восточного Зангезура. "Мы вернулись и на полностью разрушенной территории площадью 10 тысяч квадратных километров строим новую жизнь. Уже видны ростки новой жизни", - сказал в ходе одной из поездок на освобожденные территории Президент Ильхам Алиев. Как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами, он привел Азербайджан к победе в войне, а теперь продолжает вести его по пути созидания. Глава государства лично контролирует ход восстановительных работ, периодически посещая освобожденные территории, вникая в каждую деталь.

Нынешнее посещение первыми лицами государства Агдамского района ознаменовалось, помимо многих других позитивных моментов, реализацией новой важной инициативы. В Агдаме начал работу первый Национальный градостроительный форум. Форум продлится два дня - завтра, 6 октября он продолжит работу в Баку, в Университете АДА.

Тема форума очень актуальна для постконфликтных процессов в стране - ""Цели устойчивого развития" и "Новая городская повестка" как движущие силы восстановления и реконструкции в постконфликтный период". Неслучаен в данном случае выбор места проведения мероприятия - недавно построенный современный Конференц-центр Агдама. Как известно, город Агдам, как и прочие населенные пункты этого района, был полностью разрушен армянскими оккупантами и назывался "городом-призраком", "Хиросимой Кавказа". Эти названия дали Агдаму зарубежные журналисты, потрясенные зрелищем руин этого азербайджанского города.

Азербайджанский национальный градостроительный форум является уникальной площадкой с точки зрения обмена опытом экспертов из разных стран мира в области градостроительства и расширения сотрудничества в целях устойчивого развития. Он может также стать очень успешной площадкой для воплощения многих идей. Учитывая это, планируется сделать форум ежегодным. Уже сейчас наша страна, начавшая постконфликтное восстановление, обладает немалым опытом в этой области и готова им поделиться. И этот опыт будет нарастать с каждым городом. За период армянской оккупации на захваченных территориях были разрушены практически полностью девять городов и сотни сел. То есть одна пятая территории страны была превращена в руины. В том числе самый крупный город Карабаха - Агдам, ставший символом, воплощением армянского вандализма. Потому очень символично, что представительный форум по вопросам градостроительства проходит именно здесь.

Национальный градостроительный форум является результатом тесного сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT). Программа была создана как структура ООН в 1978 году по итогам первой конференции "Населенные пункты и устойчивое городское развитие", состоявшейся в 1976 году в Ванкувере. Штаб-квартира организации находится в столице Кении Найроби. На проведенной в 2016 году конференции HABITAT III был принят документ под названием "Новая городская повестка".

Исполнительным директором UN-HABITAT является представительница Малайзии Маймуна Мохд Шариф. В марте 2022 года госпожа Маймуна Мохд Шариф посетила Азербайджан и была принята Президентом Ильхамом Алиевым. В рамках визита исполнительный директор побывала также в освобожденном от армянской оккупации Агдаме. Госпожа Шариф сегодня снова находится в Агдаме, где участвует в работе Национального градостроительного форума. Уже состоялась ее встреча с Президентом Азербайджана, на которой были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества. Коснувшись осуществляемой Азербайджаном широкомасштабной градостроительной деятельности и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, гостья не могла скрыть своего восхищения масштабом и темпами работ, успехами, достигнутыми за столь короткое время и применяемыми современными методами градостроительства. Она также выразила готовность UN-HABITAT оказать поддержку Азербайджану в этом процессе и довела до внимания главы нашего государства подготовленный по Азербайджану проектный документ.

Направления деятельности программы представляют для нашей страны определенный интерес. UN-HABITAT реализует проекты в различных сферах более чем в 90 странах мира. Программа при содействии доноров поддерживает постконфликтное восстановление в ряде стран. Так, после окончания конфликта в Шри-Ланке в 2009 году UN-HABITAT реализовала проекты восстановления разрушенных домов 31 тысячи семей и улучшения условий жизни 420 тысяч вынужденных переселенцев. Аналогичная деятельность была осуществлена в Ираке в 2019 году.

Кстати, Азербайджан тоже выступил в качестве донора, недавно сделав в программу добровольный финансовый взнос в размере 1,5 миллиона долларов.

В июне этого года, участвуя в онлайн-формате на проходившей в польском городе Катовице 11-й сессии Всемирного форума городов, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан хочет и готов провести у себя одну из очередных сессий Всемирного форума городов. Кроме того, ведутся переговоры о привлечении эксперта UN-HABITAT к процессу градостроительства на освобожденных от оккупации территориях.

Проходящее в Агдаме мероприятие, хотя и имеет национальный статус, его с полной уверенностью можно назвать международным. В работе форума принимают участие более 400 человек. Это государственные деятели, эксперты, архитекторы, ученые, представители международных организаций, городов и регионов-побратимов с городами и регионами Азербайджана и так далее. 130 участников - это иностранцы, представляющие 44 страны, такие, как Германия, Испания, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Швеция, ОАЭ, Россия, США, Казахстан, Китай, Франция, Грузия, Турция, Венгрия, Венесуэла, Япония, Иран, Индонезия, Кувейт и других.

Принципы устойчивого развития городов имеют большое значение в восстановлении освобожденных территорий и реализации плана Великого возвращения. Следует подчеркнуть, что генеральный план Агдама был первым утвержден главой государства. Согласно концепции генплана, город станет крупным промышленным центром с современными жилыми кварталами, масштабным озеленением, необычным ландшафтом. Уже построен и действует Агдамский промышленный парк, на площадке которого производится в том числе продукция, необходимая для восстановительных работ. Иная концепция выбрана для города Шуша. Культурная столица Азербайджана будет развиваться, сохраняя историческую специфику в архитектуре и планировании. Главной функцией города будет сохранение исторического и культурного наследия карабахского региона. Каждому возрождаемому в буквальном смысле слова из пепла освобожденному населенному пункту будет уделено все необходимое внимание, к каждому будет выбираться особый подход. Однако во всех случаях главной целью будет оставаться строительство инклюзивных, безопасных и жизнестойких городов и сел в соответствии с Целями устойчивого развития.

Выступая в разрушенном Агдаме, Президент Азербайджана коснулся не только возрождения городов и сел освобожденного Карабаха, но и других вопросов, связанных с проблемами войны и мира. Панорама, которую могли лицезреть участники мероприятия, является прямым следствием армянского фашизма, который пытается мешать мирным процессам и сегодня.

Несмотря на мучения, перенесенные нашими людьми, мы предложили Армении мир, заявил Президент Азербайджана. Несмотря ни на что, глава государства настроен оптимистично по поводу мирного процесса и считает, что решение вопроса не займет много времени. Если же Армения снова попытается применить свою прежнюю излюбленную тактику, то мир не будет достигнут, и это будет очередной серьезной ошибкой Еревана.

Президент Ильхам Алиев также дал понять, что к вопросу достижения мира тема Карабаха больше не имеет и не будет иметь никакого отношения. "Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как налаживать их жизнь", - сказал глава государства. Не намерен Баку поддерживать и возвращение на поле Минской группы. МГ не сделала ничего в рамках своего мандата, ни разу не осудила Армению и вся ее задача заключалась в легитимации оккупации и уравнивании агрессора и жертвы. Несмотря на резолюции и решения ведущих международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и других, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, и на все наши призывы ввести санкции против Армении, нам не удалось добиться этого. То есть, международное сообщество решило закрыть глаза на гуманитарную катастрофу азербайджанского народа. А структура ОБСЕ Минская группа и ее сопредседатели не осудили Армению, хотя неоднократно посещали оккупированные территории, были свидетелями жестокого уничтожения всех городов и сел, незаконного заселения армян на наших землях, подчеркнул азербайджанский лидер.

Все эти вопросы, как мы уже отметили, имеют отношение к теме войны и мира, а значит, и к теме форума. Потому что Армения своими действиями ставит под вопрос мирные процессы, и Азербайджану для того, чтобы обеспечить безопасность в возрождающемся к жизни регионе, придется принимать меры для предотвращения угрозы. К сожалению, политика Еревана не оставляет нам выбора, кроме как следовать поговорке "хочешь мира - готовься к войне".

Как бы там ни было, процесс успешно продолжается и никому его не остановить.