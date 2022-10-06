Генпрокуратура назвала число погибших азербайджанцев в результате преступлений Армении в 1994-2020 гг.

В период 1994-2020 годов погибли 400 военнослужащих и 31 мирный житель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Новость обновляется