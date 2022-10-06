https://news.day.az/politics/1501118.html Генпрокуратура назвала число погибших азербайджанцев в результате преступлений Армении в 1994-2020 гг.
Генпрокуратура назвала число погибших азербайджанцев в результате преступлений Армении в 1994-2020 гг.
В период 1994-2020 годов погибли 400 военнослужащих и 31 мирный житель.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.
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