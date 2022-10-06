https://news.day.az/politics/1501119.html Идентифицированы личности нескольких человек, чьи тела обнаружены в массовых захоронениях - Кямран Алиев
Идентифицированы личности нескольких человек, чьи тела обнаружены в массовых захоронениях - Кямран Алиев
Идентифицированы личности нескольких человек, чьи тела обнаружены в массовых захоронениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре