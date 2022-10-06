Идентифицированы личности нескольких человек, чьи тела обнаружены в массовых захоронениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.