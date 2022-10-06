Названо число погибших в ходе преступлений геноцида, совершенных Арменией против Азербайджана

В органах прокуратуры расследуется несколько уголовных дел, связанных с геноцидом и массовыми убийствами, совершенными армянскими вооруженными формированиями против безоружного гражданского населения Азербайджана, принято решение о привлечении в качестве обвиняемых лиц, совершивших эти преступления, а также об избрании в их отношении меры пресечения в виде заочного ареста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Он также обнародовал число погибших в ходе преступлений геноцида, совершенных Арменией против Азербайджана.

"В геноциде в Кяркиджахане были убиты 17 человек, предприняты попытки убийства семи человек, два человека взяты в заложники, а 1 796 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства. В отношении 47 вооруженных лиц, совершивших преступления, принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, а также об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

В геноциде в Баганис-Айрыме были убиты семь человек, предприняты попытки убийства двух человек, были сожжены 12 жилых домов, 438 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства. В отношении 18 вооруженных лиц, совершивших преступления, принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, а также об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

В геноциде в Мешали были убиты 25 человек, предприняты попытки убийства 14 человек, два человека были взяты в заложники, сожжены 41 жилой дом и другие постройки, 358 жителей села были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства. В отношении девяти вооруженных лиц, совершивших преступления, было принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, а также об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

В селе Башгюнейпара Агдеринского района был убит 21 человек, предприняты попытки убийства четырех человек, 599 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства.

В геноциде в Гарадаглы были убиты 67 человек, предприняты попытки убийства двух человек, 49 человек были взяты в заложники, 941 человек был вынужден покинуть свое постоянное место жительства. В отношении 12 вооруженных лиц, совершивших эти преступления, было принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, а также об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

В Ходжалинском геноциде были убиты 613 человек, восемь семей полностью уничтожены, предприняты попытки убийства 487 человек. 1 275 женщин, детей и стариков были взяты в заложники и подвергнуты пыткам. 5 379 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства. В отношении 40 вооруженных лиц, совершивших эти преступления, принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, а также об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

В селе Башлыбель Кяльбаджарского района были убиты 12 человек, 14 человек взяты в заложники, семь из 36 человек, попавших в плен, умерли от полученных ранений, 29 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства.

В геноциде в тоннеле в Кяльбаджарском районе были убиты 26 мирных жителей, которые хотели перейти тоннель, соединяющий 35 сел с районным центром. Их тела были сожжены вместе с автомобилями. 30 человек были взяты в заложники.