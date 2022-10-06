Одна из задач - подготовка программы трудоустройства на освобожденных землях

Необходимо начать разрабатывать программу трудоустройства для бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся на освобожденные от оккупации земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

"Перед нами стоят две задачи. Выстроить инфраструктуру и предоставить рабочие места переселенцам, что является более сложной задачей", - сказал он.

Керимов отметил, что к концу 2023 года планируется переселить до 2500 человек в город Шуша.

"Мы должны уже сейчас готовить рабочие места для этих людей", - сказал он.

Керимов добавил, что должно быть определено, по каким критериям будет разрабатываться программа трудоустройства.