В Кяльбаджаре и Дашкесане обезврежены установленные армянами мины

В результате работ по разминированию, проводимых инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обнаружены мины, закопанные противником.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На территории Кяльбаджарского района было обезврежено с соблюдением мер безопасности 79 противопехотных мин типа ПМН-Э, 2 противотанковые мины типа ТМ-62М, а на территории Дашкесанского района - 53 противопехотные мины типа ПМН-Э и 4 противопехотные осколочные мины типа ОЗМ-72.

Отметим, что международным гуманитарным правом, Оттавским договором от 1997 года налагается запрет на производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин.

Однако несмотря на это, на освобожденных территориях обнаруживается значительное количество мин, произведенных в Армении после Отечественной войны. Противопехотные мины, закопанные в целях гибели людей, представляют серьезную опасность для жизни как гражданских лиц, так и военнослужащих.

Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии продолжают свою деятельность по разминированию освобожденных территорий.