Поведение Пашиняна и Макрона говорит о том, что Армения не готова к миру

Срыв Арменией переговоров говорит о том, что ситуация в регионе останется напряженной и неурегулированной, не будет создано каких-то определенных основ для региональной безопасности. А из решения этих вопросов вытекает разрешение проблем с делимитацией границ, гуманитарные моменты, в которых Армения, по идее, должна была бы быть более заинтересована, чем Азербайджан.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя подрыв мирного процесса Ереваном.

Напомним, что Никол Пашинян поставил условием своего согласия на встречу в Брюсселе 7 декабря участие в ней Макрона. Выступая в пятницу на международной конференции в Баку, Президент Азербайджана дал понять, что это условие неприемлемо и встреча в Брюсселе не состоится.

Пашинян, отметил Шафиев, это образец постоянного изменения мнения. Этот человек в течение одного дня может делать совершенно противоположные по смыслу заявления.

"Желание Пашиняна усадить за стол на переговорах в Брюсселе Макрона, конечно же, деструктивно. Армяне заявляют, что, мол, в Праге был такой формат. Но это был единичный случай. А до того был достаточно успешный трехсторонний формат - встречи с участием глав Азербайджана, Армении и Евросовета прошли в Брюсселе 14 декабря 2021 года, 6 апреля, 22 мая и 31 августа этого года.

Поведение Пашиняна и его союзника Макрона говорит о том, что Армения не готова к миру. Во время последнего саммита Организации франкофонии Франция пыталась выкручивать руки некоторым странам-членам, чтобы протолкнуть антиазербайджанское заявление. И то же самое пытался делать Пашинян на саммите ОДКБ", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева