В Азербайджане учреждаются новые медали

В Азербайджане будут учреждены две новые медали.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент), председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на заседании комитета 5 декабря.

Было отмечено, что законопроект, связанный с этим, предусматривает изменения в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (2012-2022) при Президенте Азербайджанской Республики" и медали Азербайджанской Республики "За плодотворное сотрудничество с "ASAN xidmət".

В законопроекте утверждаются Положения указанных медалей, отражено их описание.