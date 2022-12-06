https://news.day.az/politics/1517111.html Закир Гасанов и Хулуси Акар на совместных азербайджано-турецких учениях - ФОТО
Закир Гасанов и Хулуси Акар на совместных азербайджано-турецких учениях - ФОТО
Состоялся "День наблюдателя высокого уровня" в рамках совместных тактических учений Азербайджана и Турции.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар присутствуют на совместных азербайджано-турецких учениях.
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