Закир Гасанов и Хулуси Акар на совместных азербайджано-турецких учениях

Состоялся "День наблюдателя высокого уровня" в рамках совместных тактических учений Азербайджана и Турции.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар присутствуют на совместных азербайджано-турецких учениях.

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