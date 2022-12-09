Баку большинством голосов выбран местом проведения заседания Генассамблеи и церемонии награждения FIA

Заседание Генеральной Ассамблеи Международной Автомобильной Федерации (FIA) и церемония награждения в 2023 году пройдут в Баку.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято на заседании Генассамблеи FIA, состоявшемся в итальянской Болонье. Нашу страну на мероприятии представляет делегация во главе с президентом Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) Анаром Алакбаровым.

Отметим, что заявку на право принять у себя заседание Генеральной Ассамблеи FIA и церемонию награждения подали несколько стран, в том числе Азербайджан. По итогам голосования была утверждена кандидатура нашей страны. Таким образом, 4-8 декабря 2023 года Баку примет у себя это международное мероприятие. Для участия в заседании Генеральной Ассамблеи FIA и церемонии награждения в нашей стране соберутся представители автомобильных организаций и видные лица автоспорта из разных стран мира.

Генеральная Ассамблея, созываемая ежегодно или во внеочередном порядке - высший управляющий орган FIA, состоящий из автомобильных федераций (клубов), представляющих участников Международной автомобильной федерации, а также клубов, функционирующих в области движимости. Цель мероприятия, которое ежегодно проводится в различных странах, состоит в обсуждении автомобильного спорта и различных тем в области автопромышленности.

В свою очередь, церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony) считается одним из самых авторитетных мероприятий в автомобильном спорте. В рамках мероприятия, которое проводится с 2011 года, организовывается в завершение Генеральной Ассамблеи FIA, проходит вручение различных наград в сфере автоспорта.