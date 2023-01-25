Назначен глава в Госкомитет по градостроительству и архитектуре Нахчыванской АР

Ильгар Гаджибала оглу Садыгов назначен председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Day.Az, Ильгара Садыгова представили коллективу полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Азер Зейналов.

Была подробно проанализирована деятельность Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики, уделено внимание имеющимся недостаткам, даны соответствующие поручения по дальнейшей деятельности.

Отметим,что Ильгар Садыгов, родившийся в Баку в 1965 году, до назначения в Нахчыван возглавлял Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана. В интервью информационному агентству "Nuhçıxan" Ильгар Садыгов поблагодарил за оказанное ему доверие и заверил, что будет усердно работать над модернизацией Автономной Республики, и приложит все усилия по совершенствованию качества и эстетики строительных и восстановительных работ.