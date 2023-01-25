МИД Азербайджана обвинил Арарата Мирзояна в лицемерии

Выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна 24 января в Комитете по внешним связям Европарламента является ярким примером лицемерия.

Как передает Day.Az, об этом в среду говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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