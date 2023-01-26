Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на международных учениях в Турции - ФОТО
В турецком городе Карс продолжаются международные "Зимние учения - 2023" с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.
Как сообщили в четверг Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, военнослужащие других 17 стран, участвующих в учениях, наряду с азербайджанскими военнослужащими, выполняют задания в суровых климатических условиях и труднопроходимой местности.
В международных учениях основное внимание уделяется обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма, дальнейшему совершенствованию навыков личного состава по эффективному применению принятых на вооружение современных образцов вооружения и техники.
Отметим, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии достойно представляют Азербайджан на международных учениях.
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