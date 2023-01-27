Так выглядит террорист, напавший на посольство Азербайджана в Иране

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Day.Az, нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.

Из видеозаписей момента нападения становится ясно, что террорист планировал убийство всех сотрудников посольства, однако это было предотвращено благодаря действиям службы охраны посольства.

Представляем ниже фото террориста, напавшего на посольство Азербайджана: