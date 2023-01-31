Али Ахмедов обсудил с послом Великобритании перспективы сотрудничества

31 января вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов встретился с послом Великобритании Фергюсом Оулдом.

Как сообщили Day.Az в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений в различных сферах между Азербайджаном и Великобританией, обсуждены перспективы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.