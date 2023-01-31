Важно очистить информационное пространство Азербайджана от иранской шпионской сети

Важно очистить информационное пространство Азербайджана от иранской шпионской сети.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Говоря об операции спецслужб и правоохранительных органов по разоблачению шпионской сети Ирана, он выразил уверенность, что информационное пространство страны будет защищено от предателей Родины.

По его словам, обеспечение информационной безопасности государства - довольно непростая миссия.

"Сегодня информационная безопасность страны является таким же важным направлением, как и неприкосновенность ее границ, и это требует не меньшего внимания", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что наличие в информационном пространстве лиц, действующих против страны - это информационный терроризм, и порой число жертв информационного терроризма превышает число жертв теракта в его обычном понимании.

"Именно с этой точки зрения наше общество должно занять бескомпромиссную позицию в отношении тех, кто действует против интересов азербайджанского народа, государства", - сказал Мирзабейли