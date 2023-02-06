Азербайджан, как и всегда, рядом с Турцией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с землетрясением в Турции, сообщает в понедельник Day.Az.

"Мы были глубоко потрясены известием о землетрясении, произошедшем сегодня в братской Турции, которое привело к большим человеческим жертвам. Да упокоит Аллах души погибших в этом страшном землетрясении, желаем исцеления пострадавшим. Азербайджан, как и всегда, в это трудное время рядом с Турцией", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541 человек, 9 733 получили ранения.