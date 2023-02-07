Азербайджан как председатель Движения неприсоединения ведет активную деятельность

Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения (ДН) ведет активную деятельность. Конго с удовлетворением поддерживает председательство Азербайджана в этой организации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Конго в нашей стране Давид Мадука, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

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