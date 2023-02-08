Обнародован объем помощи, направленный Азербайджаном в Турцию

Сразу после землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что в этот тяжелый момент Азербайджан готов оказать Турции любую помощь.

Как сообщает Day.Az, по поручению Главы государства для ликвидации последствий произошедшей трагедии в Азербайджане начались широкомасштабные мероприятия для помощи Турции.

С 6 февраля по настоящее время из Азербайджана в Турцию отправлено 7 самолетов и 1 автомобильный караван.

Первый самолет вылетел 6 февраля в 13.25 и доставил в зону бедствия личный состав МЧС в количестве 168 человек.

Второй самолет вылетел 6 февраля в 17.25 с 233 спасателями МЧС и спасательным оборудованием на борту.

Третий самолет вылетел 6 февраля в 20.50, доставив в Турцию личный состав МЧС из 21 человека и спасательное оборудование.

Четвертый самолет вылетел 7 февраля в 09:40 с медицинским персоналом из 41 человека и 4 контейнерами для мобильного полевого госпиталя.

Пятый самолет вылетел 7 февраля в 14: 00 с 3 контейнерами для полевого госпиталя и грузом для обеспечения личного состава МЧС.

Шестой самолет вылетел 8 февраля в 01: 00 с четырьмя спасателями МЧС и гуманитарной помощью.

Седьмой самолет вылетел 8 февраля в 09.46 с личным составом МЧС в количестве 229 человек на борту, спасательным оборудованием и грузом для обеспечения личного состава.

Отправленный 8 февраля в 01.00 караван из 14 грузовых автомобилей доставит в Турцию личный состав из 29 человек, 4 полевые кухни, гуманитарную помощь и груз для обеспечения личного состава.

В целом, с момента трагедии и до сегодняшнего дня в зону бедствия было направлено 725 человек личного состава МЧС. Из них 34 - врачи, 7 - технические работники.

Помимо личного состава и медицинского персонала, участвующего в оказании помощи в спасательных операциях, в Турцию были отправлены используемые для спасательных операций расходные материалы, генераторы, насосные станции, автомобили, модульные полевые госпитали, медицинское оборудование, лекарственные препараты, средства экстренной помощи, палатки, постельные принадлежности, а также гуманитарная помощь пострадавшему населению.