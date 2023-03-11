Иран хочет отнять у Азербайджана Низами и Гянджу

Автор: Лейла Таривердиева

Мало что в годы советской власти делалось в пользу Азербайджана. Точнее сказать - практически ничего. Единственным плюсом можно назвать возвращение в лоно родины великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, который до того упорно выдавался за классика персидской литературы. Несмотря на поднятый иранской стороной шум, а также на голоса из армянской диаспоры, центральные власти в 1947 году разрешили отметить в Азербайджане на государственном уровне 800-летие поэта. Была восстановлена историческая справедливость, за которую азербайджанской стороне, тем не менее, пришлось потом десятилетия бороться. Армяне и персы многие годы делили азербайджанскую культуру и историю между собой, рвали друг у друга, претендуя на плоды творческого гения нашего народа. После восстановления независимости Азербайджану стало легче возвращать то, что принадлежит ему по праву. Но Иран не успокаивается до сих пор. Помнится, в 2013 году он даже пожаловался в ЮНЕСКО на Баку. В тот период шла реставрация мавзолея поэта в Гяндже, и иранская сторона была вне себя от того, что были удалены некоторые надписи на фарси. Иранские политики, дипломаты, юристы, представители ИРИ в Армении и даже посол Ирана в Азербайджане требовали от ЮНЕСКО остановить, наказать, заставить Баку возместить Исламской Республике некий ущерб (?). Оказалось, что именно произведения Низами являются основными источниками персидского языка, и то, что Низами назван азербайджанским поэтом, нанесло непоправимый ущерб иранской культуре. Кто бы мог подумать...

То, что Низами Гянджеви был тюрком и жил в азербайджанском городе Гянджа, уже ни для кого не является тайной. Тут нет никакой конспирологии, никакой загадки. Специалисты уже все расставили по своим местам. Достаточно простой логики, чтобы понять, что творец не становится принадлежащим к какому-то этносу, если творит на его языке. В истории культур разных народов тысячи подобных фактов. В советские времена многие писатели и поэты в СССР писали на русском языке, но они оставались при этом казахскими, киргизскими, украинскими, армянскими, азербайджанскими, латвийскими и так далее поэтами и писателями и не объявлялись русскими. Но простая логика недоступна "древней иранской" и "древней армянской" культурам, готовым абсорбировать все из других культур, что кажется им заслуживающим внимания.

Несколько дней назад на церемонии открытия "недели Низами Гянджеви" в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани снова говорил о персидском происхождении Низами и даже пошел дальше других - объявил и Гянджу персидским городом. Конечно же, в Азербайджане на это отреагировали негативно. Особенно возмутила "иранизация" Гянджи, что можно рассматривать и в качестве территориальных притязаний к нашей стране. Мы уже слышали, что это "древнеармянский" город, а теперь в борьбу за него вступил и Иран?

Выступая на открытии Х Глобального Бакинского форума, Президент Азербайджана коснулся этой темы очень коротко, как бы вскользь, в двух предложениях поставив все точки над "и": "Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют мудрость и талант азербайджанского народа". Сказано это было в контексте благодарности Международному центру Низами Гянджеви за организацию форума, а не как ответ МИДу Ирана. Но кто должен был услышать, думается, услышали. Если перевести на простой язык, было сказано: руки прочь.

Хотя на тему принадлежности великого поэта написано и сказано уже немало, в связи с тем, что вопрос в эти дни снова вернулся на повестку, считаем необходимым обратиться к теме и по десятому кругу объяснить ситуацию тем, кто еще не понял, почему Низами Гянджеви не является персидским поэтом.

Наш собеседник - азербайджанский историк, писатель и лингвист Азер Зиядлы.

- Главным аргументом наших оппонентов является то, что Низами писал свои произведения на фарси. Почему он писал на этом языке? Это было предопределено политической ситуацией, историческим раскладом, тогдашней модой?

- Вопрос хороший. Ответы на него надо искать в культуре античного и средневекового Востока. Может быть, ответ получится немного длинным, но без понимания исторической ситуации невозможно.

Несмотря на то, что на Востоке жило много этносов, некоторые из которых даже имели свои империи, использовали они для письменного общения более известные языки. Например, Ахемениды использовали часто арамейский. И не только арамейский. Парфяне тоже прибегали к помощи арамейского и древнегреческого. Персидский, вернее, тот язык, который сейчас принято называть среднеперсидским, имел свой звездный час при поздне-сасанидских царях. Как известно, сасаниды строили свою идеологию вокруг зороастризма, поэтому им нужна была кодификация этой религии.

До сасанидов религия состояла из многих течений, различных устных стихов-мантр, рассказов и легенд. Каждый регион имел свое представление об учении Зороастра, свои рассказы, легенды, стихи. Нужно было все это собрать в одно целое и кодифицировать. Например, самые древние стихи-мантры были на мертвом и непонятном языке. Притом этот язык был мертвым уже ко времени появления Ахеменидской державы. Добавьте к этому легенды и мантры разных регионов, каждый из которых имел свой язык и диалект. Это сейчас в науке принято говорить о древне-персидском, средне-персидском и ново-персидском языках, представляя это развитием одного и того же языка. На самом деле, различия между древне- и средне-персидскими настолько велики, что говорить о развитии одного и того же языка не приходится.

Итак, перед сасанидами стояла задача не только кодификации религии, но и унификации текстов, т.е. языка. На это были брошены огромные силы державы. Такого беспрецедентного акта унификации языка история не знает. Дело было начато всесильным главным жрецом Картиром и продолжилось после его смерти. Кодифицированные тексты были собраны воедино и названы Апастак (основа), откуда и современное слово Авеста. При царствовании Шапура II был создан даже новый алфавит.

Такая забота о религии не обошла и литературу. Кстати, говоря "забота о религии", мы не должны обманываться. Сасаниды в большей части были религиозными фанатиками, насаждавшими свою религию силой. Многие их религиозные практики были чудовищны с точки зрения остальных. Например, их погребальные ритуалы или же традиция инцестуозных браков.

Сасанидский двор, как губка, вбирал в себе культуру и традиции не только зороастрийцев, но и соседних народов; семитов, тюрков, греков. Декадентский образ жизни сасанидского двора копировался позже и в Византии. Появились такие книги, как "Андарзы" - сборник афоризмов и религиозных мудростей, "Вирафнаме" - путешествие некоего Вирафа в ад с описанием ада, "Бундахишн" (Первоначальное творение) - сборник мифологических легенд зороастризма и "Хвадай-наме" - легенды о деяниях царей и героев, что легло в основу "Шахнаме" Фирдоуси. Многие эти произведения были переведены позже на арабский язык, а оригинальные тексты утеряны. Сами арабы, хоть и боролись жестко с зороастрийцами, но были восхищены этими легендами и сказками. Например, сборник сказок "Тысяча и одна ночь" имеет в своей основе легенды зороастрийцев. И неслучайно имя Синдбад иранского происхождения.

Когда арабы появились в этом регионе впервые, то они начали борьбу именно с зороастризмом. В свое время настрадавшись от насаждения зороастризма силой, они поначалу были жестоки к представителям этого учения. Тогда впервые появилось понятие "аджем" для народов-мусульман, не говорящих на арабском. По легенде, изначально под этим подразумевались именно персы, но об этом нет однозначного мнения в науке. Под эту гребенку попадали все народы, которые не говорили на арабском: персы, тюрки, индийцы, курды и т.д. Веру арабы не имели право распространять силой, но язык насаждали. И тогда, у этих народов сложилась традиция противостояния против арабского национализма. Неспроста, тюркский правитель Махмуд Газневи заказал у Фирдоуси поэму, где, якобы, за каждый бейт, где нет арабских слов, он готов был платить золотой динар. Т.е. использование языка и культуры двора сасанидов, уже благодаря их усилиям по унификации, стало для "аджемов" своего рода борьбой против арабизации. Так сложилась традиция персидской поэзии. Но к тому времени среднеперсидский начал меняться и не без влияния тюркских правителей, таких, как Газневиды или Сельджукиды, появился новый язык - новоперсидский.

- Есть еще один момент. Низами относят то к "персидской", то к "иранской" литературе. Это одно и то же?

- Термина этноса "перс" нет в самом персидском языке. Сами персидские поэты и историки называли себя таджиками (или тазиками). Будь это Низамулмюльк, Хайям, Саади или Рашидададин. Не называли этот народ персами и их соседи. Например, тюрок Юсиф Баласагунлу называет их "таджиками". "Перс" - это чисто европейский термин.

С понятием "Иран" посложнее. Впервые этот термин появляется у зороастрийцев и эквивалентен исламскому термину "правоверный". Сасанидские шахи носили титул "малька эран о анеран". Т.е., грубо говоря, правитель зороастрийцев и незороастрицев. Так что, сам Низами вряд ли согласился бы называть себя персидским или иранским поэтом. Страна под названием Иран или наоборот, Иран как название страны, появилось сравнительно недавно. Обычно, в истории самих народов востока под словом "Иран" обозначали не страну, а скорее общность народов, исповедовавших тогда зороастризм. Кстати, у нас в Азербайджане, вопреки известному клише, зороастризм был не так уж распространен.

Известны произведения Низами на языке "фарси". Но на этом языке писали все поэты востока разного происхождения: от Турции до Индии. Делает ли это их персидскими поэтами? Например, является ли известный поэт сикхов из Пенджаба 17-го века Бхай Нанд Лал персидским или иранским поэтом? Или тимурид Амир Хосров Дехлеви? Делает ли латинский язык произведений англичанина Томаса Мора римлянином? Или Петрарку, или Эразма Роттердамского? Делает ли арабский язык Ибн Сину арабским ученым? Таких примеров в истории много.

Да что далеко ходить - я сам написал роман на русском языке. Делает ли это меня русским писателем?

- Логично. Тем не менее, иранские и некоторые неиранские исследователи настаивают, что Низами Гянджеви был персом, исходя именно из языка его творений. Кем был Низами этнически? Возможно ли вычислить это по его произведениям?

- Понятие этническое происхождение тоже новое в философии. Был ли Александр Македонский греком или македонянином - это вопрос вкуса. Был ли Карл Великий немцем или французом? Скорее всего, нет. Он был франком, а сегодня нет этноса под названием франк, хотя в Германии есть область Франкия (в Баварии). Одно ясно: Низами жил и творил в государстве под названием Атабеки Азербайджана, в городе Гянджа, где однозначно в те времена жили тюрки, предки сегодняшних азербайджанцев. Да и, если честно, если попросить любого современного перса назвать известных персидских поэтов, то он, скорее всего, назовет Фирдоуси, Хайяма, Хафиза, Саади и не вспомнит о Низами. Во-первых, потому, что язык Низами для персов архаичен. Да и сам Низами ответил на этот вопрос однозначно. На запрос Ахситана написать поэму "Лейли и Меджнун":

"Хотим, чтоб в честь Меджнуновой любви

Гранил, как жемчуг, ты слова свои...

Арабской ли, персидской ли фатой

Украсишь прелесть новобрачной той...

Мы знаем толк в речениях людских,

Мы замечаем каждый новый стих.

Но к тюркским нравам непричастен двор,

Нам тюркский неприличен разговор.

Раз мы знатны и саном высоки,

То и в речах высоких знатоки!"

Низами ответил следующее:

"Прочел я... Кровь мне бросилась в лицо,

- Так, значит, в ухе рабское кольцо!"

Таких строк невозможно встретить ни у Хафиза, ни у Фирдоуси, ни у Хайяма. А теперь сами ответьте, кем был Низами.