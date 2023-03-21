Анекдотичный World Happiness Report-2022: такое хреновое счастье по-армянски

Автор: Акпер Гасанов

Есть такой известный, старый анекдот:

Отец, глядя грустно в окно, спрашивает у маленького сына - "Сынок, какое сейчас время года?"

Ребенок, не менее грустно, отвечает - "Лето, папа".

Отец опешил и переспросил - "Ну какое же это лето? Снег лежит, дети на санках катаются. Разве это лето?"

Малыш поднял на отца печальный взгляд и промолвил - "Вот такое хреновое лето!".

К чему это я? К тому, что армянские СМИ радостно сообщают данные ежегодного рейтинга счастья (World Happiness Report-2022), опубликованного Организацией объединенных наций (ООН). Сразу напомню, что этот рейтинг охватил 146 стран мира. Как обычно подчеркивается, для объективности в подготовке доклада берутся данные Всемирного опроса Гэллапа.

В реальности же объективность там носит весьма спорный характер. Но для начала уточню, что рейтинг составляется по 10-бальной шкале, на основе показателей в шести категориях:

- валовой внутренний продукт на душу населения;социальная поддержка;

- ожидаемая продолжительность здоровой жизни;

- свобода граждан самостоятельно делать жизненный выбор;

- щедрость населения в целом;

- восприятие уровней внутренней и внешней коррупции.

Соответственно, самые счастливые страны мира, независимо от занимаемого места в рейтинге топ-10, имеют схожие характеристики - сильные и стабильные экономики, высокие доходы граждан, лучшие системы образования и здравоохранения, баланс между трудом и личным временем, высокую продолжительность здоровой жизни. И я не удивлен, что первое место в данном рейтинге заняла Финляндия.

Но то, как подсчитывали рейтинг в нашем регионе - калька с того анекдота, коим я начал данную статью. Дело в том, что в этом рейтинге Армения заняла 82-е место, что является лучшим показателем, по сравнению с другими странами региона. Азербайджан оказался на 92-й позиции, Грузия - на 105-й. А Иран и Турция заняли 110 и 112 место соответственно.

То есть, составители этого рейтинга хотят уверить всех, что в Армении "жизнь стала лучше, жить стало веселее", чем в соседних странах. Интересно стало понять, какое оно - армянское счастье, согласно исследованию умников из ООН? И сразу на глаза попался Макроэкономический обзор Евразийского банка развития (ЕАБР) за март. В нем говорится, что государственный долг Армении по состоянию на конец января 2023 года уменьшился до 55% ВВП (10,6 млрд. долл.) с 72% ВВП на начало 2022 года.

Вот она, причина для счастья по-армянски! Всего-то 55% от ВВП. В Азербайджане, в 2022 году внешний долг сократился до $6,7 млрд, или на 9,5%, и составляет 8,5% ВВП. Но в Армении радуются цифре внешнего долга в 55% от ВВП. Было же 72%! Жизнь, как считают оценщики армянского счастья, налаживается! А то, что нет никакой "подушки безопасности" у Еревана - так то не беда. Если что, опять возьмут в долг. Такое "гениальное" экономическое решение.

Кстати, валютные резервы Азербайджана в 2022 году достигли $62,5 млрд, за год увеличились на $5,3 млрд. То есть, в нашей стране сокращается внешний долг и растут стратегические резервы, а в Армении, где стратегических резервов практически нет, радуются жизни. А еще там, если исходить из данных World Happiness Report-2022 радуются тому, что в этой стране в прошлом году был зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди стран СНГ, и количество безработного населения в процентном соотношении составило 14,5%.

Полные штаны счастья у этих граждан страны, надо полагать. И сокращающееся население Армении - еще один показатель запредельно счастливой жизни в этой стране. Ну и как забыть о том, что она проиграла 44-дневную войну, потеряв в ее ходе больше военнослужащих, чем азербайджанская армия. Кстати, те 10 тысяч армянских дезертиров - они тоже входят в число счастливых людей? Кроме того, это какое, получается счастье, ощущать себя гражданином форпостом другого государства!

Вон, премьер-министр Никол Пашинян открыто признал, что за безопасность Армении отвечает Россия. Сам Ереван не в состоянии это сделать. Чем не повод для счастья?! И то, что главой армянского государства является косноязычный малограмотный прохиндей- это прямо повод надуться от счастья, как воздушный шар. А то, что его капитулянтом называют, та такая "мелочь" экспертов, замеряющих армянское счастье не волнует. В итоге, рождается рейтинг, который ничего, кроме смеха вызвать не может. Кроме смеха и воспоминания про старый советский анекдот. Действительно, такое хреновое счастье в Армении!