https://news.day.az/politics/1549589.html Пресечены инженерные работы армянских боевиков в Карабахе
Пресечены инженерные работы армянских боевиков в Карабахе
25 марта в дневные часы члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку земляных-укрепительных работ в направлении населенного пункта Юхары Вейсалли Физулинского района с целью инженерной подготовки траншей.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.
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