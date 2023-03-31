https://news.day.az/politics/1551181.html Турал Гянджалиев и Артур Агаджанов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network - ФОТО - ВИДЕО
Турал Гянджалиев и Артур Агаджанов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network - ФОТО - ВИДЕО
Источник: Агентство международной информации Trend
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Гостями передачи стали депутат Милли Меджлиса от избирательного округа Ханкенди Турал Гянджалиев и армянин карабахского происхождения Артур Агаджанов.
В передаче обсуждалась тема реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.
Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи:
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