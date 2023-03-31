Турал Гянджалиев и Артур Агаджанов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network

Источник: Агентство международной информации Trend

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостями передачи стали депутат Милли Меджлиса от избирательного округа Ханкенди Турал Гянджалиев и армянин карабахского происхождения Артур Агаджанов.

В передаче обсуждалась тема реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи: