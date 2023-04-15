Варварство в Ереване

Автор: Мехти Ахмедзаде

После жестоких избиений, надругательств над азербаджанскими солдатами, случайно попавшими на территорию Армении, армяне в очередной раз показали свою варварскую сущность - на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Ереване некто выбежал из сидячей толпы, отобрал у знаменосца флаг Азербайджана и поджог его.

Сидящие болельщики тоже успели показать свое безграничное воспитание - начались аплодисменты, что еще раз доказывает факт того, что вандализм для "древнейших" соседей дело обычное.

Отметим, что Азербайджан на соревновании представляют Назиля Исмайлова, Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шюкюрлю. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Куда смотрела охрана? Где гарантии, что завтра другой армянин не выбежит и не попытается избить или зарезать азербайджанского спортсмена прямо во время соревнования? Учитывая то, каким бесчеловечным было обращение над заблудившимися азербайджанскими солдатами, такой сценарий вполне возможен, ибо армяне давно уже показали свое истинное лицо и нутро!

Правительство Армении, кстати, давало гарантии для наших спортсменов, однако не выполнило взятое на себя обязательство, как и любое обязательство в принципе. Весь мир увидел, сколь неистребима животная ненависть армян к азербайджанцам, насколько позорно ведут себя армяне в современном мире. Сожженный флаг Азербайджана - элемент разжигания этой ненависти.

Сегодня флаги сжигают отсталые общества, однако дело не только в отсталости. Флаги сжигают те общества, которые бессильны, беспомощны, безнадежны, которые чувствуют себя обманутыми и нежизнеспособными, и которым ничего иного не остается, кроме как сжигать флаги. С позором проиграв Вторую Карабахскую войну, армянам, потерявшим свою армию, больше не остается ничего, кроме как гавкать на стадионах международных мероприятий, совершая подобного рода провокации. Сил больше ни на что не хватает.

Действительно, ненависть - старшая сестра бессилия. Слабые государства и общества насаждают ненависть, которая заменяет им все... Она, воспитываемая с рождения, внедряется в умы и растет вместе с человеком. Так что пока горят флаги, рассчитывать на лучшее будущее армянам не стоит. Несмотря на все "революции" и прочие перемены, в изуродованном пропагандой ментальном пространстве армянского общества ничего не меняется. Ненависть как была основным нацияобразующим элементом, так им и осталась.

Дикость сжигать все подряд существует в Армении уже не одно десятилетие. Правда, жизнь армян и их положение от этого лучше не стали. Если нет хлеба, то пусть будут хотя бы зрелища. Факт сожжения флага на ЧЕ в Ереване говорит о том, что армянское общество все так же безнадежно. И будет оставаться таковым до тех пор, пока не избавится от ненависти.