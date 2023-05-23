В Азербайджане завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Турции

После трехдневного голосования во втором туре президентских выборов в посольстве Турции в Баку и консульствах в Нахчыване и Гяндже урны были закрыты в 22:00, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующие бюллетени и конверты были помещены в избирательные урны и запечатаны под контролем членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Для турецких избирателей были установлены в общей сложности 15 урн для голосования, в том числе 9 в Баку, 3 в Гяндже и 3 в Нахчыване.

В Азербайджане зарегистрировано 11 043 избирателя, в посольстве в Баку - 7 417, в консульстве в Гяндже - 2 277, в консульстве в Нахчыване - 1 349 человек.