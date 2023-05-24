Что заставило Варданяна снова выползти из норы

Отслеживая нынешние события в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, невольно вспомнилось знаменитое выступление известного азербайджанского писателя Мирзы Ибрагимова в июне 1989 года в Кремле, на встрече азербайджанской и армянской интеллигенции. В ходе обсуждений по так называемым "нагорно-карабахским событиям" умудренный жизненным опытом аксакал произнес: "Когда Всевышний решает наказать человека, он лишает его разума!". Это меткое изречение, конечно же, было обращено к армянской стороне, которая вовсю билась за реализацию пагубной идеи "миацума". К чему это привело - общеизвестно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

С тех пор прошли десятилетия, отметил он, но даже после сокрушительного поражения в ходе Второй карабахской войны, ни в Армении, ни на небольшом огрызке, находящемся сегодня под временным контролем миротворческих сил России, ума-разума, похоже, не набрались. Особенно это ощущается на фоне атмосферы, сложившейся после встречи в Брюсселе и заявлений Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана в пределах 86,6 тысяч кв. километров. Заявления премьера произвели эффект разорвавшейся бомбы в Армении и зоне РМК.

"Глашатаями обвинения Пашиняна в предательстве, как и ожидалось, стали как карабахский клан, сколотивший несметные богатства на крови армянского и азербайджанского народов, так и печально известная партия "Дашнакцутюн". Но самое интересное, что на авансцену вновь вскарабкался московский миссионер Рубен Варданян, в последнее время почти пропавший из новостных лент. Он развернул бурную деятельность - дает интервью различным СМИ, в режиме онлайн участвует на различных сборищах армянской диаспоры за рубежом, слоняется по проселочным дорогам и призывает своих соплеменников быть стойкими и не поддаваться предложенной Баку реинтеграции в азербайджанское общество. С этой целью он на днях основал общественное движение "Фронт безопасности и развития" Карабаха. Привлекая в движение в подавляющем большинстве молодежь, он играет на их неокрепших чувствах ради достижения то ли своей, то ли навязанной ему цели. А цель у него, как показывают последние события, завоевать имидж спасителя нации и через Карабах двинуться в Армению в надежде вскарабкаться на олимп власти. Окончательно прийти к такому выводу можно, просмотрев записанное Варданяном пару дней назад послание Николу Пашиняну. Российский миллиардер, засланный на территорию Азербайджана для явно провокационных целей, заявляет, что "тема геноцида, немезиса и национальной идентичности не подлежат обсуждению". Это был вызов Пашиняну и сигнал к действию ко всем тем, кто недоволен курсом на примирение на территории Южного Кавказа", - подчеркнул Мамедов.

По словам нашего собеседника, различные эксперты, отслеживающие развитие ситуации в Армении, утверждают, что в случае подписания Пашиняном мирного договора с Азербайджаном Никол Воваевич лишится своей должности и даже, может быть, жизни. Учитывая это обстоятельство, по мнению экспертов, на Западе и в Москве пустились в поиски преемника Пашиняна. По всей видимости, именно этим можно объяснить активизацию Рубена Варданяна, которого из спящего состояния вывела одна из башен Кремля, недовольного поведением Пашиняна.

"Во всей этой истории очевидным является то, что в случае проигрыша Никола Воваевича и прихода к власти карабахского клана в купе с партией "Дашнакцутюн" самой Армении будет уготована печальная участь. При таком раскладе, мы хотели бы напомнить здравомыслящей части элиты соседней страны слова первого премьер-министра Армении Ованеса Качазнуни, который в первой половине ХХ века, обвинив дашнаков в бедах армянского народа, предупредил своих сородичей, что "Дашнакцутюн больше нечего делать!". Прислушаются ли в Армении к словам Ованеса Качазнуни, или нет - покажет время", - сказал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева