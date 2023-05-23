Дипломатия это не обман, как думают в Армении, а нечто совсем другое

Активная дипломатическая деятельность вокруг переговоров набирает силу. Все три стороны, желающие выступить в роли переговорщиков, провели встречи на своих площадках с участием Баку и Еревана. Несмотря на деструктивные процессы в Армении и метания Никола Пашиняна, это дает надежду на некоторый оптимизм. Хотя, конечно, нельзя не заметить, что армянская сторона по традиции пытается имитировать активность, чтобы показать мировому сообществу, что готова к конструктивным переговорам, и в некоторой степени себя реабилитировать.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

На мой взгляд, Пашинян пытается прощупать свое общественное мнение и просчитать варианты того или иного шага. Но особо прощупывать уже нечего - последняя ситуация в Ереване показывает, как отреагировало его общество на заявления премьер-министра о признании территориальной целостности Азербайджана и приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года. Дошло даже до попытки похищения сына премьера.

Переговорный процесс может дать реальный результат, если армянская сторона перестанет вести колеблющуюся политику. Этой стране очень трудно определиться с внешнеполитической позицией, потому что этому очень мешает внутренняя политика и позиция реваншистски настроенного армянского общества.

В отличие от Армении Азербайджан прекрасно знает, как строить внешнюю политику. Наша внешняя и внутренняя политика гармонируют, все идет в правильном правовом русле. Наши переговорщики чувствуют себя уверенно. Мы видели это на последних встречах глав МИД в Вашингтоне и Москве и лидеров Азербайджана и Армении - в Брюсселе. Эта уверенность показывает наше спокойствие, которое исходит из того, что правда на нашей стороне. Единственная трудность заключается в том, что нам, в отличие от противной стороны, приходится очень много убеждать, много говорить и доказывать. Но мы уже привыкли. На протяжении десятилетий мы говорим и доказываем, хотя вся ситуация всегда находилась на поверхности. Раньше нас не слушали, теперь мы вынудили мировое сообщество прислушаться к правде. Своей победой мы утвердили наши ценности и уважение к своему суверенитету и заставили других относиться к нашим правам и ценностям с уважением.

В течение полугода, что простаивали переговоры, азербайджанская сторона не ждала чудес, а работала. Мы продолжили отстраивать освобожденные земли. Об уровне и масштабах реализующихся там проектов можно судить по недавним поездкам главы государства по освобожденным районам. Мы провели в Шуше ряд международных мероприятий, мы приняли в Карабахе и Зангезуре иностранных гостей, которые воочию увидели, что сделали армяне с нашими землями. Самое же главное - мы установили погранично-пропускной пункт в Лачине. Это событие, которое коренным образом изменило ход процессов. А реакция мира на ППП, точнее ее очень слабое присутствие, показало, что с нами считаются и что международное право никто не отменит, даже ради армян. За эти полгода мы многое сделали и еще раз заставили всех считаться со своей принципиальной позицией.

Активность посредников говорит о том, что стороны, считающие себя мировыми стабилизаторами, вступили в соперничество за первенство в нашем регионе. Мы являемся свидетелями усиленного перетягивания "одеяла" на себя каждой из сторон. Делается это с целью выдавить определенных игроков из региона. Выгодно ли это нам? Это уже другой вопрос. В любом случае, мы с Арменией находимся в одной лодке, так как живем в одном регионе, и развитие ситуации в конечном итоге зависит от консенсуса между нами. Если не будет консенсуса между Азербайджаном и Арменией, не будет и никаких решений, как бы внешние акторы не тягались друг с другом. Будучи в одной лодке, страны Южного Кавказа должны принимать коллективные решения. Думаю, когда после подписания Баку и Ереваном мирного договора к нам присоединится и грузинская сторона, можно будет говорить о реальном Кавказском доме.

И Азербайджан, и Армения стараются маневрировать между внешними игроками, исходя из собственных интересов. Что совершенно естественно. К этому с пониманием относятся в Брюсселе и Вашингтоне, но в позиции России некоторое недопонимание ощущается, потому что там доминируют совсем другие психологические аспекты. Попытки России доминировать вызывают очень много вопросов, на которые труда найти ответы с точки зрения логики. Очень хочется надеяться, что стыковка интересов все же произойдет. Сегодня мы находимся на очень серьезной стадии процесса, когда в нем обязательно должна присутствовать надежда. Если в переговорах и усилиях посредников почувствуется безнадежность, все пойдет по совсем другому сценарию. Потому что еще тридцать лет Азербайджан ждать не намерен. Есть несколько платформ, и Армении пора уже выбирать. Дело не в том, что у нас нет терпения. Мы уже показали, что терпения у нас достаточно. Мы ждем два с половиной года, надеясь урегулировать оставшиеся вопросы миром, но за это время не увидели конструктивности с армянской стороны. Я абсолютно уверен, что азербайджанской стороной просчитаны все возможные варианты развития ситуации. Вплоть до эскалации. Президент Ильхам Алиев так и сказал - у нас на все варианты есть ответы. Армяне пока упрямятся и даже пытаются "кусаться", потому что есть, за кем прятаться. Я бы посмотрел на их поведение, не находись в Карабахе российские миротворцы.

Так что не найти никого, кто был бы терпеливее Азербайджана.

Несмотря на прошедшую в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении и оптимистичные заявления Лаврова, Запад на данном этапе вроде бы перехватил посредническую инициативу, но Россия будет пытаться изменить эту ситуацию, чтобы вернуть себе контроль. В любом случае, думаю, это будет игра в долг, и насколько у Европы и Штатов хватит запала, увидим.

Тем не менее, есть немало позитивных моментов. Для нас очень важно, что в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля ничего не было сказано о нашем погранично-пропускном пункте, Лачинской дороге и пунктах Трехстороннего заявления. Это доказывает, что появилось понимание того, что охрана и контроль границ это суверенное и неотъемлемое право Азербайджана. Я абсолютно уверен, что в Брюсселе вопрос ППП обсуждался, но Президент Ильхам Алиев проявил принципиальность и дал понять, что больше говорить об этом не будет. Два с половиной года Баку терпел невыполнение другими двумя сторонами пунктов Трехстороннего заявления и честно выполнял свои обязательства. И теперь мы показываем, что если нет действий с тех сторон, мы будем более конкретны в своих.

Сегодня Азербайджан демонстрирует свою политическую дальновидность. И тут нельзя не подчеркнуть роль Президента. Ильхам Алиев - это лидер не только регионального, но и мирового порядка. Я ставлю себя на место того же Шарля Мишеля, и понимаю, как легко ему контактировать с Президентом Азербайджана и как непросто с Николом Пашиняном. В первом случае перед ним истинный лидер, тонкий политик и дипломат, который приехал на встречу с конкретным багажом и исходит из процессов, которые происходят в мировом масштабе. Что касается Пашиняна... Ни в коем случае не хочу обижать армянского премьера и унижать его достоинства, но невооруженным глазом видно, что этот человек ограничен своим мышлением. Ему приходится лавировать, врать. У армянской дипломатии есть определенный привкус, и с ним знаком уже весь мир, а посредничающие сегодня стороны - лучше, чем кто-либо. Поэтому не сомневаюсь - и Брюсселю, и Вашингтону, и Москве легче вести переговоры с Азербайджаном как со страной, которая отвечает за все свои слова и действия. Армения же откровенно лжет и затягивает время, что замечают и констатируют политические и экспертные круги других стран.

Азербайджан действует как независимый игрок, учитывающий интересы и национальные, и региональные. Армения же находится под внешним управлением, проводит чуждые региону интересы, зависит от внутренних и внешних процессов. Пашинян очень плохой политик. Мы помним его пляски в Шуше, его громкие заявления. Кстати, интересное наблюдение - в первые годы своего премьерства Пашинян старался не употреблять слово "арцах", а после 44-дневной войны это надуманное название звучит из его уст постоянно. Когда-то он признавал демографическую катастрофу на оккупированных территориях, а сейчас кричит на весь мир о якобы 120 тысячах жителей зоны РМК. Это армянская авантюра, которую не могут не видеть на Западе. Видят, конечно, но не одергивают армянскую сторону.

Армяне любят танцевать и думают, что делают это хорошо. Однако нас их массовые пляски не впечатляют. То же самое касается и их дипломатии. По представлениям армян, дипломатия - это обман и пустые обещания. Между тем, дипломатия - это мудрость, это конкретика. Дипломатия это не то, что сказать в Брюсселе одно, а в Москве другое. Это не дипломатия, а заигрывание, и если они думают, что ведут тонкую дипломатическую игру, то лишь обманывают самих себя. Не нас, не посредников, а только себя. Азербайджан же тонко просчитывает каждый свой шаг, все препятствия, которые могут возникнуть на его пути. Мудрость нашего лидера позволяет заранее определить ход развития событий, и потому все наши действия основательны и приносят конкретные результаты.

Лейла Таривердиева