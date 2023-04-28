Азербайджан всегда остается в правовом поле. И в этом наша сила

Азербайджан всегда находится в правовом поле. Существуют международно признанные государственные границы, и свою деятельность страна осуществляет исключительно в этих рамках. В рамках правового поля находится и вопрос установки пограничных и таможенных пунктов. Любая страна обладает суверенными правами на охрану своих границ и обеспечение собственной безопасности. В том числе Азербайджан. На встрече с главой МИД Франции Президент Ильхам Алиев так и сказал: создание погранично-пропускного пункта (ППП) в начале дороги Лачин-Ханкенди является суверенным правом нашей страны.Кто может запретить нам это?

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Сегодня армянская сторона и ее сторонники дружно обвиняют Азербайджан в несоблюдении каких-то пунктов Трехстороннего заявления. Как раз наоборот. согласно этому документу, Азербайджан обязался гарантировать безопасность провозки грузов и людей по Лачинской дороге, но два с половиной года был лишен возможности выполнить это свое обязательство. Теперь, когда на границе в Лачине установлен КПП, это станет возможным.

Два с половиной года азербайджанская сторона не чинила никаких препятствий свободному проезду по своим территориям, но его добрая воля была воспринята неправильно. Все это время Лачинская дорога, как уже всем известно и доказано, использовалась для провода военных грузов, личного состава, боевиков, сомнительных лиц из третьих стран и так далее. Российские миротворцы потворствовали этим нарушениям Трехстороннего заявления, поэтому Азербайджану пришлось самому возвращать процесс в правовое поле. Что он и сделал. Установка ППП в Лачине лишний раз подчеркивает нашу независимость. Азербайджан проводит независимую политику, не находится под внешним влиянием и не подстраивается под чужие интересы. Он действует исключительно в интересах государства и народа, оставаясь при этом в рамках международного права.

Не Азербайджан, а две другие стороны не выполняют своих обязательств по документу от 10 ноября. Например, остался невыполненным один из основных пунктов Трехстороннего заявления, согласно которому параллельно вводу сил РМК из Карабах должны были быть выведены армянские вооруженные формирования. Подчеркну - не ВС Армении, а армянские подразделения вообще. Баку долго и терпеливо ждал определенных действий со стороны миротворцев. Но наше терпение не бесконечно. Когда мы видим, что происходящее угрожает интересам нашего государства и народа, мы принимаем меры, действуя, повторю еще раз, в рамках международных норм и Конституции страны.

Армения уже не раз демонстрировала свою недоговороспособность. Конечно же, так же, как Трехстороннее заявление, она будет открыто нарушать и по-своему интерпретировать и Мирный договор. Признаюсь, я, как, наверное, и многие другие, не раз задумывался о том, стоит ли подписывать мир с Арменией, если она не соблюдает ни своего слова, ни подписи. К великому сожалению, у нас такие соседи, которые к своим обязательствам относятся очень непорядочно. Мы наблюдаем это многие десятилетия и даже столетия. Мы должны быть готовы к этому и после подписания Мирного договора.

Тем не менее, уверен, что подписать документ о мире нужно. Даже если армяне начнут его "переписывать" в зависимости от обстоятельств и нашептываний извне. Подписание того или иного документа дает нам основания действовать в правовом поле и осуществлять свою политику в рамках наших интересов. Главное, что такого рода документы содержат юридическую базу, которая даст нам возможность, отталкиваясь от нее, двигаться вперед. А как эти документы исполняются противной стороной - частично, на 50 процентов или полностью - это уже другой вопрос. Это детали, которые мы будем рассматривать на определенных платформах. Если Мирный договор будет подписан, мы получим возможность апеллировать к международному праву и представлять иски против противной стороны.

Каким бы плохим не был мир, он все же содержит гарантии достижения светлого будущего. И мы будем предпринимать шаги для того, чтобы таких документов было больше.

Реакция на установку нами пропускного пункта на границе была вполне ожидаемой. Я не говорю в данном случае об Армении. Думать, что такой реакции не последует, было бы несерьезно. Внешние акторы, наблюдающие за происходящим в нашем регионе, тоже наверняка не были очень уж удивлены появлением нашего ППП, они наверняка понимали, что рано или поздно Азербайджан будет реализовывать свои суверенные права на собственных, международно признанных территориях. То есть обе стороны были, думаю, к этому готовы.

До какого накала дойдут эти процессы, сказать пока сложно. Мы должны сами проявлять максимум дипломатичности, и в то же время постараться сделать все необходимое для того, чтобы накал заявлений тех, кто критикует сегодня Баку, также оставался в рамках международных правовых норм. В любом случае, международное право - на нашей стороне. Мы - независимое суверенное государство, границы которого зафиксированы ООН и признаны всеми странами мира. Поэтому мы действуем так, как действовало бы в подобной ситуации любое государство, в том числе выражающие сегодня свою "обеспокоенность" США, Франция, Россия и прочие. У каждой страны имеются границы, которые охраняются в соответствии с национальным законодательством. На протяжении 30 лет, учитывая фактор оккупации 20 процентов наших территорий, мы на какие-то условия соглашались и относились к ним терпимо. Но после победы в 44-дневной войне, Азербайджан предъявляет свои законные права, основанные, еще раз повторю, на международном праве. Мы последовательно демонстрируем, что Азербайджан будет предпринимать те шаги, которые отвечают его национальным интересам.

К сожалению, и тут мы сталкиваемся с пресловутыми двойными стандартами. Отношение к нашим суверенным правам со стороны мира слишком явно отличаются от отношения к аналогичным правам других стран. Например, в случае Украины, Грузии, Молдовы сепаратизм и агрессия немедленно и безоговорочно осуждены. Чего мы не дождались за тридцать лет армянской оккупации, чего не видим сегодня. Очень неприятная и странная ситуация. Если международное право едино для всех, если миропорядок строится на целостности и неприкосновенности международно признанных границ, для чего делать различия между государствами? И в чем отличие Азербайджана, например, от той же Украины? Никаких других вариантов ответа на ум не приходит, только один - религиозный фактор. Если международные организации и державы не хотят, чтобы их действия выглядели некрасиво и неправомерно, как дискриминация стран по религиозному признаку, они должны действовать нейтрально. Возьмем Францию. Как можно, строя из себя посредника, блюсти интересы одной из сторон?

Вместо того, чтобы спустить Армению на землю, призвать к миру, вернуть ее в правовое поле (если она там вообще когда-нибудь бывала), внешние акторы вдохновляют ее своими заявлениями и меседжами на подъем реваншизма, дают армянам надежды на удовлетворение их территориальных претензии к Азербайджану, чем делают мир в регионе невозможным. Армения - это страна, которой нечего терять. Она пребывает в плачевном состоянии и, скорее всего, из него уже не выберется. Она теряет население, разбегающееся по всему миру. У нее действительно нет будущего. Какова стратегия развития Армении на 10-20 лет? Ни руководство, ни оппозиция не имеют об этом представления. И не удивительно, потому что с позиций, на которых все армянское общество находится сегодня, рассчитывать на развитие невозможно. Провоцирующие напряженность заявления и призывы звучат и от официальных властей, и от оппозиции, а недавно католикос Гарегин призвал армян к таким действиям, которые непременно приведут к эскалации, которая чревата последствиями для армянской государственности. О чем они думают? Они вообще задумываются о будущем своей страны? Сомневаюсь.

Безнаказанность, которая совсем разбаловала армян, сегодня в определенной степени выходит им боком. Возьмем сжигание флагов в Ереване. Это чрезвычайно глупая и примитивная акция, которая в нынешней ситуации играет не на пользу армянской стороне. Каждый раз после таких акций, встречаясь с зарубежными представителями, мы видим, что деяния армян оставляют след. Даже у тех, кто всегда защищал армянство, появляются сомнения и неприятие. Особенно это было заметно после инцидента с нашим флагом на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Подобное поведение на глазах международной общественности, в прямом эфире, в присутствии сотен зарубежных гостей означает, что наши соседи окончательно потеряли ориентиры. Армянская сторона продемонстрировала всему миру свое психическое нездоровье. Иначе подобное деяние назвать невозможно. И что самое печальное - этим синдром страдает не один человек, устроивший провокаций, а все армянское общество.

Я долго пытался разобраться в сути этих нездоровых проявлений и пришел к выводу, что причина в том, что в Армении просто не осталось способных мыслить людей. Способные к мыслительной деятельности люди давно покинули эту страну. Армянская национальная идея была полностью разрушена в течение 44 дней войны, лопнула как мыльный пузырь, а заменить ее оказалось нечем. В стране нет никого, кто мог бы сориентировать общество в правильном направлении. Отсутствие способного думать человеческого потенциала привело к тому, что первобытные инстинкты взяли верх. Такие инстинкты, как уничтожить, захватить, присвоить. Эта первобытная инстинктивная деятельность, к сожалению, превалирует и в политике, и в обществе Армении.

Несмотря на поднявшийся вокруг нашего погранично-пропускного пункта шум, у меня лично складывается ощущение, что Армения уже надоела и своим активным защитникам. Тридцать лет они закрывали глаза на нарушение армянами международных норм, которые самими же этими державами инициировались и принимались. Но сегодня в мире сложилась такая ситуация, при которой продолжать подобную политику уже невозможно. Сегодня армянофилы не могут так уж открыто и спокойно игнорировать международные права Азербайджана. В новые геополитические реалии Армения уже не вписывается. Она теперь только раздражает всех своим нытьем и плачем. Эта тенденция достаточно заметна.

Главную роль тут играет конструктивная политика Баку. Я бы особенно отметил роль Президента Ильхама Алиева, который своей политической дальновидностью и мудростью, в буквальном смысле слова, восхищает и друзей, и недругов нашей страны. С его мыслями приходится соглашаться всем, даже когда то, что выдвигает на международной арене Азербайджана, воспринимается с неохотой и неприятием. Все понимают, что Баку не делает ни одного шага и не произносит ни одного слова, которое находилось бы вне пределов правового поля. Ведя войну, мы находились в правовом поле, возвращая свои аннексированные территории, мы опять же имели на это полное право, выдвигая требования и ставя условия поверженному противнику, мы снова не выходим за рамки международного права. И в этом наша сила.

Именно поэтому страны, которые выражают свою обеспокоенность по поводу пограничного ПП в Лачине, делают достаточно сдержанные заявления. Радикальные ноты не звучат. Устанавливая контрольно-пропускной пункт на границе, Азербайджан вовсе не отказывается от выполнения своих обязательств по Трехстороннему заявлению. Наоборот, как я уже отметил, он будет выполнять их еще лучше.

Азербайджан не будет препятствовать пропуску гуманитарных грузов и мирных людей. Мы будем делать все, чтобы то население, которое проживает в Карабахском регионе, не было ущемлено и чувствовало себя комфортно. Глава государства неоднократно говорил о том, что Азербайджанское государство сделает все, чтобы его граждане армянской национальности успешно интегрировались в азербайджанское общество и пользовались всеми гражданскими правами. У армян уже был позитивный опыт совместного проживания с нами, так что ничего придумывать не придется. Они сами разрушили свое будущее, пойдя на поводу у сепаратистов и Еревана. Теперь появился шанс все исправить - принять гражданство, присягнуть конституции и законам Азербайджана и зажить нормальной жизнью, которой они были лишены более тридцати лет.

Думаю, в конечном итоге армяне Карабахского региона Азербайджана вернутся в правовое поле.

Лейла Таривердиева