К КПП в Лачине у международного права никаких вопросов быть не может

В связи с последними событиями, а именно, установкой Госпогранслужбой Азербайджана контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией у въезда на Лачинскую дорогу, с разных сторон звучат обвинения в якобы незаконности этого шага Баку. Однако принятая мера законна и обоснована.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Тут сложна юридическая ситуация, отметил он. С одной стороны, есть Трехстороннее соглашение, с другой - суверенные права Азербайджана. Трехстороннее заявление отражено в решениях Международного суда, то есть признано документом, имеющим юридическую силу. Это означает, что согласно этому документу у всех сторон есть обязательства.

"Заявления стран и организаций, критикующих Баку, основываются на том, что установка КПП, дескать, противоречит практике применения пунктов заявления. То есть раньше пропускных пунктов не было, а теперь вот Азербайджан его установил, и какое, мол, он имеет право. А вот полное право имеет. И вот почему. Лачинская дорога находится под контролем РМК в соответствии с тем самым Трехсторонним заявлением. Это значит, что пока миротворцы там, дорога находится под их временным контролем. При этом, у Азербайджана также есть обязательства в связи с Лачинской дорогой - все по тому же Трехстороннему заявлению. А именно - обеспечивать безопасность всех грузов, лиц, товаров и так далее. Этот пункт начал применяться только в последнее время. Прежде Азербайджан доверял эти функции России в рамках контроля за дорогой. Нельзя сказать, что это доверие оправдалось.

Не все пункты этого документа исполнялись сразу. А некоторые не исполняются до сих пор. Например, пункт о полном выводе из Карабаха армянских вооруженных подразделений", - сказал Камал Макили-Алиев.

По словам доктора международного права, Россия и Азербайджан, согласно документу, делят ответственность на Лачинской дороге. РМК осуществляет контроль, Азербайджан обеспечивает безопасность. Пограничный КПП - это как раз мера в рамках ответственности Азербайджана. Единственная сторона, которая имеет юридическое право возражать, это Россия. Но тогда непонятно, каким образом Азербайджан должен гарантировать безопасность. Любая трактовка Трехстороннего заявления должна быть логичной. Как можно гарантировать безопасность объекта, не имея к нему доступа? Как не трактуй, а без КПП решение этого вопроса невозможно, подчеркнул наш собеседник. Это, заметил он, то же самое, как поручить кому-то безопасность аэропорта, но запретить ему при этом устанавливать свое оборудование и расставлять своих людей.

"Так что КПП в Лачине полностью укладывается в рамки международного права и никаких вопросов тут быть не может. Мнение же сторонних акторов, Франции или США, не имеющих отношения к трехсторонним договоренностям, не имеет никакой ценности. Они не являются ни сторонами, ни юридическими представителями сторон. На мой взгляд, это некий остаточный эффект Минской группы, которой давно уже не существует. По старой памяти, эти страны думают, что их мнение в этом процессе что-то значит, хотя вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений уже давно находится вне рамок триумвирата, разделившегося на американский, европейский и российский треки, действующие каждый по-отдельности. В рамках этих треков не звучало юридических обоснований по поводу якобы "незаконности" азербайджанского КПП. Установка контрольно-пропускного пункта на границе была лишь вопросом времени. И, думаю, все это понимают", - сказал доцент Гетеборгского университета.

Лейла Таривердиева