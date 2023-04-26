Европейские страсти по азербайджанскому КПП

Автор: Лейла Таривердиева

"Извините, Иван Васильевич, но когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите!" Примерно такую же фразу, произнесенную с экранов знаменитым Шуриком, хотелось бы сегодня адресовать главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Господин Боррель в своем аккаунте в Твиттер написал: "Создание Азербайджаном в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта вдоль Лачинского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности и решению проблем путем диалога. ЕС продолжает содействовать миру и стабильности на Южном Кавказе. Права и безопасность армян Карабаха должны быть обеспечены".

Жозеп Боррель, как и многие другие, поспешил высказаться относительно установки Азербайджаном на своей собственной, суверенной, международно признанной границе пограничного контрольно-пропускного пункта. И высказаться именно критически, противореча тем самым и логике, и здравому смыслу, и международному праву.

Установка КПП на мосту Хакари началась 23 апреля, а сегодня на лачинском участке нашей границы впервые за тридцать лет был поднят азербайджанский флаг. Событие чрезвычайной важности, знаковое, историческое. Всем, думается, понятно, что, подняв флаг, Азербайджан не будет отыгрывать назад, следуя каким-то увещеваниям и обеспокоенностям институтов и деятелей, которые превратили международное право из инструмента достижения справедливости в инструмент наказания. Мы наблюдали это все годы карабахского конфликта и продолжаем наблюдать сегодня. Очень хочется вспомнить, когда европейская дипломатия озадачивалась правами и безопасностью азербайджанцев в Армении и на некогда оккупированных территориях. Честно, очень хочется вспомнить хоть что-то, чтобы соблюсти баланс. Но вспомнить, к сожалению, нечего.

Так вот, читая твит Жозепа Борреля, начинают терзать смутные сомнения, что глава европейской дипломатии не ведает, что говорит. Или же он абсолютно не в курсе происходящего в регионе, в который собирается идти со своим уставом. Кстати, такие же мысли приходят на ум, когда знакомишься с "обеспокоенностью" США, Франции и прочих. Что-то явно не так с этим миром, если появляются подобные заявления.

Что значит создание КПП "в одностороннем порядке"? В каком из бесполезных международных документов записано, что суверенное государство обязано решать вопросы охраны своих, еще раз подчеркнем - международно признанных границ в многостороннем порядке? Баку должен был посоветоваться с Ереваном или с Евросоюзом, чья не менее бесполезная миссия стоит сейчас на армянских границах? Или, может, нужно было спросить разрешения у армянских сепаратистов или российских миротворцев? Азербайджан дал Евросоюзу, России, Штатам и всем желающим помочь два с половиной года на то, чтобы решить проблему путем диалога, как мечтает господин Боррель. "Содействие миру и стабильности" со стороны ЕС обернулось ростом реваншизма в Армении, кровавыми провокациями армянской стороны и попытками вывести территориальные претензии к Азербайджану на новый виток. Эта вакханалия продолжается при скромном молчании европейской дипломатии, которая никак не хочет избавиться от стереотипов и ярлыков и взглянуть на Южный Кавказ по-новому. Несмотря на то, что идут очень позитивные процессы, у Азербайджана множится число друзей в Евросоюзе, а сам он превращается в стратегического партнера Европы, европейские институты все еще мыслят по-старому и не желают включить логику.

По поводу "прав и безопасности" армянского меньшинства официальный Баку уже неоднократно высказывался. Эти права и безопасность будут гарантированы гражданам Азербайджана армянской национальности. Пока же территория временного размещения российских миротворцев представляет собой серую зону, где правила диктуют сепаратисты и вооруженные банды, действующие под защитой РМК. В таких условиях Баку может предложить армянам только одно - безопасный выезд с территории нашей страны. Все нынешние жители Карабахского региона армянской национальности проживают там незаконно, по паспортам других государств, что является грубым нарушением азербайджанского законодательства. Если господин Боррель и другие хотят помочь диалогу, пусть разъяснят эту элементарную истину карабахским армянам. Если же европейцы, американцы и русские считают, что армяне могут продолжать жить в Азербайджане по паспортам Армении, России, США или Франции, то пусть сначала вспомнят, как обычно поступают в их собственных странах с незаконными мигрантами, с лицами, просрочившими регистрацию или визу. У этих людей тоже, вообще-то, есть человеческие права и они тоже хотят безопасности, но главным ориентиром становится национальное законодательство. Что правильно, потому что в противном случае наступил бы хаос.

Страны ЕС строят стены на границах с Россией и Беларусью, США возвели стену на границе с Мексикой. Для чего это делается? Из соображений безопасности? Вот мы и пришли к истине. Азербайджан, как и прочие страны, имеет право на защиту собственной безопасности. Для Баку первоочередное значение имеют права и безопасность 10 с хвостиком миллионов граждан страны, а уже потом небольшой кучки людей с иностранными паспортами, незаконно проживающих в зоне РМК. Баку и так сделал достаточно, вытерпев эти два с половиной года токсичную деятельность на своей территории в надежде, что тот же господин Боррель сумеет повлиять на Ереван и разрулить ситуацию.

Контролировать собственную границу и обеспечивать безопасность страны - это право Азербайджана. Все это понимают, но все же продолжают делать свои вялые заявления, словно обязаны отметиться в этой кампании. Волна истерики по поводу экоакции под Шушой была огромной, нынешняя же кампания, связанная с КПП в Лачине, не идет с ней ни в какое сравнение. Реакция хоть и массовая, но какая-то блеклая. Возможно, это от понимания того, насколько смешно требовать от Азербайджана не защищать свои границы и возмущаться, когда он это делает, никого не спросив. А еще потому, что шум вокруг экоакции, иски, предупреждения, заявления и угрозы не возымели никакого действия. Если под серьезным давлением извне, после решения Гаагского суда и заявлений прочих инстанций не прекратилась общественная акция, то ожидать удаления погранпоста с моста Хакари - тем более, только себя позорить.

И еще. Если уж говорить о правах и безопасности армян Карабаха, то европейские структуры должны были не беспокоиться, а приветствовать этот шаг Азербайджана. На судьбе армянского меньшинства открытие КПП в Лачине отразится только положительно. Держащие простых армян в заложниках незаконные вооруженные банды и так называемые "власти" лишатся подпитки извне. В конечном итоге, это благотворно скажется на решении оставшихся проблем. Чего и желает Азербайджан.

Кстати, Армения уже подала иск в Международный суд ООН по поводу нашего КПП. Бред? Конечно, бред. Но в мире, как мы уже отметили, творится черт знает что, поэтому иск, скорее всего, будет принят к рассмотрению. То, что Гаагский суд пошел в прошлый раз на поводу у армян, очень вдохновило наших соседей, и теперь они будут забрасывать инстанцию исками по любому поводу.

Что ж, как говорится, запасаемся попкорном и наблюдаем.